Loret de Mola critica a AMLO por comparar el número de muertos en Sinaloa con los de Guanajuato: “Es cruel”

Mexican security forces respond at the scene of a crime where five men were murdered amid a wave of violence between armed groups in Culiacan, Mexico September 15, 2024. REUTERS/Jesus Bustamante

Tras varios días de violencia, con ejecuciones y ataques armados, la gente que vive en Culiacán, Sinaloa, está enojada y frustrada. Así lo aseguró el periodista Carlos Loret de Mola la noche del miércoles en su programa noticioso del medio Latinus.

“Llevan diez días de ejecuciones, enfrentamientos, narcobloqueos, son papás que no mandan a sus hijos a la escuela por miedo, negocios que no abren por miedo, restaurantes que abren, pero no va nadie por miedo, camiones del transporte público que no hacen sus rutas por miedo, hay desabasto en los supermercados porque secuestran los camiones de carga y los usan en los narcobloqueos, las gasolineras abren más tarde y cierran más temprano para no exponer a los trabajadores a las horas más desoladas de la violencia, lo que empieza con terror, se vuelve frustración y termina siendo coraje, por la impotencia de ver a un gobierno ausente, cruzado de brazos y en negación de una realidad que los ciudadanos están viviendo”, señala Loret de Mola.

Se pregunta por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que tantas veces ha ido sospechosamente a Sinaloa de gira, no va en estos momentos. “¿Por qué no va ahorita? ¿Por qué no recorre las calles de Culiacán, por qué no habla con la gente? A ver si va y se atreve a decirles que todo es un invento de los medios de comunicación, que es una exageración, que la cosa está tranquila”.

Recuerda que Sinaloa es Obradorista, por los número recientes de las elecciones. “¿Cómo ha respondido López Obrador a esta lealtad política de la gente de Sinaloa? Minimizando lo que pasa”.

El presidente se lanzó contra el gobierno estatal de Guanajuato. | Foto: Gobierno de México

Expone que el pasado miércoles, en su conferencia de prensa mañanera, en un acto al que calificó de “hasta cruel”, López Obrador sacó el “ábaco de muertos”. “Su contabilidad para decir que lo de Sinaloa no está tan mal, que hay más muertos en Guanajuato, que por qué nadie habla de eso, y todo porque en Sinaloa gobierna Morena, y en Guanajuato gobierna la oposición”.

Dice que combatir al crimen organizado no es responsabilidad primaria de los gobernadores, sino del Gobierno Federal. “¿El presidente está tranquilo con que haya más muertos en Guanajuato que en Sinaloa? ¿Qué Guanajuato no forma parte de México? El fracaso de la seguridad en Sinaloa es el fracaso de López Obrador, lo mismo que el fracaso de la seguridad en Guanajuato es el fracaso de López Obrador. Desde que asumió la presidencia, López Obrador tenía a Guanajuato en la mira, él , que tanto se queja que el expresidente Calderón pateó el avispero con su estrategia contra el narco, ¿Qué hizo en Guanajuato tan pronto como llegó al poder? Patear el avispero”, señala.

Esto, porque dice, declaró la guerra contra el huachicol que tenía su base en Guanajuato. Asegura que se lanzó sin un plan ni una estrategia y dejó al país son gasolina, para que luego se diera a conocer, por medios internacionales, que la guerra contra el huachicol fue una “tapadera”, pues al gobierno se le había olvidado importar gasolina y no había gasolina que repartir. “Por eso hicieron todo el cuento de cerrar los ductos”.

Asegura que en la actualidad hay más tomas clandestinas para el robo de combustible, que en 2019, año en el que se declaró la guerra contra el huachicol. “O sea que López Obrador calentó Guanajuato y luego abandonó Guanajuato para culpar de todo a la oposición. ¿Cuántas veces visitó el presidente Sinaloa en su sexenio? 24. ¿Cuántas veces visitó Guanajuato? Solo 10″, señala el periodista.