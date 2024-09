“La suerte es para los mediocres”: Agustín se prepara para la final de ‘La Casa de los Famosos’ y lo tunden por “tramposo”

Los fans están furiosos con Agustín Fernández por asegurar que llegará a la final.

Hasta el momento, Karime Pindter es la única habitante confirmada para la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México; sin embargo, la producción le anunció a los competidores que habrá un nuevo reto para elegir a un segundo finalista. Esta dinámica ha sido interpretada por los fans como una nueva forma de beneficiar a Agustín y llevarlo hasta el último capítulo.

Y es que es voluntad de la gran mayoría del público que el actual equipo Mar llegue intacto hasta la final; no obstante, Agustín continúa dando batalla dentro de la casa. Hasta hace algunos días, algunos fanáticos denunciaron que la producción estaba tratando de que el argentino obtuviera el ticket dorado durante la prueba de las cajas.

Ahora que los habitantes saben que hay otro lugar vacante, Agustín se dijo preparado para darlo todo y obtener el preciado pase. Durante una visita al gimnasio, el argentino habló a la cámara y dijo: “Hoy vamos por el milagro, vamos a intentarlo, aunque estén todo el equipo Mar de malas”.

El habitante es el último integrante de Tierra en la competencia Agustín Fernández, La Casa de los Famosos México crédito: Vix

Después de esto, Fernández procedió a imitar al equipo Mar cuando habla de tener suerte para ganarse otro lugar en la final y aseguró que la suerte no es suficiente para lograr los objetivos. “’Ojalá que sea de suerte’, la suerte es para los mediocres, hay que ponerle el pecho a la vida, hay que lucharle a la vida, qué suerte ni qué suerte”.

Estas declaraciones no fueron nada bien recibida por los fans de La Casa de los Famosos, pues en redes aseguraron que ha sido precisamente la suerte lo que ha mantenido a Agustín en la competencia.

¿Qué dijeron los fans de la emoción de Agustín por llegar a la final?

Desde acusar a Agustín de tramposo hasta señalar a la producción de orquestar todo para que el argentino llegue hasta la final y un integrante de Mar sea el último expulsado, los fanáticos se expresaron indignados en las redes sociales. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en internet:

“El mantenido hablando de ponerle pecho a la vida, si ya sabemos que tus fans te dan todo, sabemos perfecto que por ‘guapo’ porque talento no tiene nada”, “Hay que ponerle pecho a la vida dice este wey, sin ayuda no hubiera llegado donde está, pobre perro”, “Lo que más me da coraje es que frente a Mar se hace el bueno y detrás de ellos habla de esa manera. Habla de trabajar y esforzarse. ¿Cuando lo ha hecho? Si vive de sus fans sin amor propio. Ridículo”

Agustín Fernández es conductor e influencer. Ha participado en varios programas de TV, aunque es recordado por su paso en "Enamorándonos". (Especial Infobae / Jovani Pérez)

“El mediocre que ha estado ahí sin méritos es él y se atreve a criticar a los de Mar, que todos se han medido en placa y están ahí porque el público los quiere ahí, no por ayuditas de producción como él”, “Pobre perro, team Mar luchó con todo para llegar hasta donde están, tú quieres todo fácil. La Casa de los Famosos te dejó todo en en bandeja de plata y a lo que se ve así será y te darán tu regalo a la final, pobre wey”, “Perro coraje, si siguen ahí Mar es por la gente que sí los quiere, no por suerte o ayuda de la producción o de tramas. Mar a la final”.