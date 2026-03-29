Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Esta será la nueva imagen del tricolor de cara a la Copa del Mundo, en una iniciativa de la Federación por conectar con la afición rumbo a la fiesta del verano. (MiSeleccionMx)

Kin será la mascota oficial de la selección mexicana para el Mundial 2026 y previo al encuentro amistoso contra Portugal en el Estadio Banorte, los aficionados pudieron tomarse fotos con él y convivir previo al gran partido.

La nueva imagen del tricolor fue presentada oficialmente en enero pasado en la Federación Mexicana de Futbol, en una iniciativa para crear una mayor conexión entre el equipo y los aficionados, así como reforzar la identidad del equipo rumbo a lo que será el Mundial 2026.

Significado de la mascota

Estas son las características de la nueva imagen de la selección mexicana. (MiSeleccionMx)

La Selección Mexicana de Futbol compartió una foto a través de sus redes sociales donde dan a conocer más acerca del origen de su mascota y la historia detrás de la misma.

Kin destaca por detalles únicos que celebran la diversidad mexicana como su penacho en el tradicional verde, blanco y rojo, así como una corona que simula ser de jade con la cabeza de una serpiente, haciendo alusión a Huitzilopochtli.

Su nombre significa la dualidad del sol y el fuego con origen maya, el cual cuenta con un carácter amigable, entusiasta, enérgico, líder, familiar y divertido.

En cada partido viste la playera de la selección mexicana, acompañado de shorts, espinilleras naranjas que asemejan vestimenta prehispánica y muñequeras azules.

Amistosos selección mexicana rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana se prepara para su compromiso eliminatorio frente a Bélgica. (Jesús Beltrán)

Tras el intenso duelo del sábado ante Portugal, la actividad en la selección mexicana, ya que este martes 31 de marzo, el tricolor enfrentará a Bélgica en un amistoso clave donde Javier “El Vasco” Aguirre busca consolidar su alineación titular de cara al Mundial de 2026.

El estratega mexicano busca aprovechar estos compromisos internacionales para probar combinaciones, pulir su esquema táctico y definir las últimas dudas de la convocatoria.

Por otro lado, enfrente estará una selección que está colocada entre las mejores del ranking FIFA y cuentan con una calidad de jugadores impresionantes con figuras del tamaño de Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Saelemaekers, etc.

A continuación, te presentamos el resto de partidos amistosos que tendrá la selección mexicana previo a lo que será el Mundial 2026:

México vs Ghana

Viernes 22 de mayo

13:00 horas

Estadio Cuauhtémoc

Puebla

México vs Australia

Sábado 30 de mayo

19:00 horas

Rose Bowl

Pasadena, California

México vs Serbia

Jueves 4 de junio

14:00 horas

Sede por confirmar

Con esto en mente, la selección mexicana buscará seguir preparándose rumbo al Mundial 2026.