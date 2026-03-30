Conmemoraciones del 8M continúan en CDMX: Citlalli Hernández y Clara Brugada destacan avances en derechos agrarios de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se impulsan acciones para fortalecer los derechos de las mujeres en el ámbito rural.

Las actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer continúan en la Ciudad de México con acciones enfocadas en los derechos de las mujeres en el ámbito rural.

Durante un evento en la alcaldía Tlalpan, autoridades federales y capitalinas subrayaron la importancia de ampliar la participación femenina en la propiedad de la tierra y en la representación agraria.

Citlalli Hernández anuncia Cartilla de Derechos de Mujeres Agrarias

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que estas iniciativas forman parte de las acciones desarrolladas durante marzo para visibilizar desigualdades históricas en el acceso a la tierra.

Señaló que, actualmente, más del 70 por ciento de la propiedad agraria en el país está en manos de hombres, lo que refleja un reto estructural para las políticas públicas.

Durante su intervención, la funcionaria informó que el gobierno trabaja en la elaboración de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres Agrarias, un documento que busca informar y fortalecer la participación de mujeres en ejidos y comunidades.

Hernández explicó que la entrega de documentos agrarios a mujeres representa “uno de los mayores actos de justicia”, al reconocer su papel en el campo y en la conservación de territorios rurales.

Además, convocó a las beneficiarias a integrarse a la Primera Red de Mujeres Rurales, con el objetivo de impulsar la organización colectiva y el trabajo coordinado en distintas regiones del país.

Clara Brugada destaca crecimiento de mujeres propietarias de tierra en CDMX

Por su parte, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, señaló que en la Ciudad de México se ha registrado un aumento gradual en la participación de mujeres como propietarias de tierra.

De acuerdo con los datos presentados, a mediados del siglo XX sólo el 5 por ciento de las mujeres tenía propiedad agraria.

Hacia finales de ese mismo siglo la cifra se elevó al 25 por ciento y, actualmente, alrededor del 35 por ciento de las tierras en la capital están registradas a nombre de mujeres.

La mandataria capitalina consideró que estas cifras reflejan avances en el reconocimiento de derechos agrarios y en la inclusión de mujeres dentro de la estructura agraria de la ciudad.

Entrega de títulos agrarios en Tlalpan forma parte de estrategia nacional

En el mismo evento, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 138 documentos agrarios a mujeres de Tlalpan.

Con ello, el gobierno federal informó que ya suman más de 30 mil títulos otorgados a mujeres en todo el país.

La meta planteada por la administración federal es alcanzar 150 mil documentos entregados durante el sexenio, como parte de una política orientada a fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que el derecho a la propiedad ha sido históricamente uno de los más difíciles de ejercer para las mujeres.

“En los derechos agrarios parecía que las mujeres no teníamos derecho a ser ejidatarias o comuneras (…) claro que podemos ser ejidatarias y comuneras”, afirmó.

Documentos agrarios entregados a mujeres en la Ciudad de México

Las autoridades detallaron que los documentos entregados corresponden a distintos tipos de reconocimiento dentro del sistema agrario, los cuales permiten a las beneficiarias contar con certeza jurídica sobre sus tierras.

Entre los documentos otorgados se encuentran:

98 constancias de vigencia de derechos

20 transmisiones de derechos agrarios a favor de mujeres

6 certificados parcelarios6 certificados de uso común

2 títulos de solares urbanos

6 credenciales de órganos de representación

Durante el acto también participó la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, quien destacó la relevancia del suelo de conservación de la ciudad, donde se concentra el 11 por ciento de la biodiversidad nacional y se desarrollan actividades agrícolas como la producción de romeritos y nopal.

En representación de las beneficiarias, María Enriqueta Carrón Yescas agradeció la entrega de documentos y señaló que estos apoyos brindan seguridad jurídica para quienes trabajan la tierra.

“Estos documentos son muestra de resultados reales”, expresó.