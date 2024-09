Agustín Fernández rompe en llanto en La Casa de los Famosos al hablar con su padre: “No estás solo”

El padre de Agustín lo sorprendió con una videollamada desde Argentina. (Captura de pantalla YouTube El 5)

La Jefa soprendió a dos de sus habitantes la noche del martes 17 de septiembre en La Casa de los Famosos México 2. El primero fue Mario Bezares quien recibió la visitia de su esposa, Brenda por su aniversario de bodas número 33. La pareja tuvo una cena romántica en la suite de La Casa.

El resto de los integrantes asisitó al cine para ver las películas que generalmente les proyectan cada semana cuando de pronto los conductores anunciaron la cinta, “Un llamado al corazón”. Fue entonces que apareció en la pantalla el padre de Agustín Fernández, pues se trataba de una llamada en vivo.

“Agus, mi guerrero, campeón, te quiero, Agus. Te extraño... conseguí trabajo. Vamos chiquito. Te extraño un montón, no aguanto más. Estamos en vivo, estoy hablando con vos”, dijo Marcelo “El Viejón” Fernández.

Agustín reaccionó de gople, pues creía que era un video grabado. Su papá le confesó que lo extraña y que ya volvió a tener comunicación con su madre después de varios años. “No estás solo, hijo, está papá... Está mamá, también. Estuve hablando con ella aunque no lo creas. Mamá te ama”.

El modelo argentino confesó que ha sido difícil jugar en el reality. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Si papá estuviera en México no te hubiera faltado ropa, te lo juro. Pero voy a estar ahí hijo, te amo. Peleaste solo, hijo, sos un guerrero, ya ganaste. Para mí sos el campeón, me diste lo mejor de la vida. El mejor día de mi vida fue cuando naciste”.

Marcelo se refirió a la situaciónq ue actualmente enfrenta Agustín dentro del reality, ya que el pertenecía al equipo Tierra pero ya todos fueron eliminados del juego. Por eso le recordó que había jugado bien, que el resto de sus compañeros salió, pero que eso no signiifcaba que él no tuviera a nadie afuera. De igual manera le aseguró que el hecho de que no estrene ropa en cada gala no significa nada, pues su estrategia lo ha llevado lejos y eso es lo que importa.

“Te traicionaron, te jugaron feo, no importa, estamos los que te queremos, los que te apoyamos... Sos bueno, sos un alma hermosa”, se despidió su padre del modelo argentino.

Agustín estuvo en shock por varios minutos al recibir el mensaje de su papá. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Al finalizar la llamada, Agustín seguía en shock y muy soprendido. “No tenía trabajao, yo lo estaba ayudando y me lo quería traer... Se habló con mi mamá por primera vez, nunca se había hablado desde hace como 20 años”, explicó.

“No podía hablar, estaba muy emocionado.... Gracias Viejón pro tan lindas palabras, yo pensé que era fuerte. Pero acá adentro se hace difícil pelear solo y saber que tienes todo en contra, pero salimos de peores. Ya falta poquito, mamita también te amo. Esta experiencia, esta locura me hace valorarlos mucho más”.