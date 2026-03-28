Sheinbaum defiende nombre del Golfo de México tras dichos de Trump

Con la pregunta “¿Cómo se llama el Golfo?“ preguntó a los asistentes para que todos respondieran, al unísono, ”¡México!" (Imagen Ilustrativa)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió nuevamente el nombre del Golfo de México luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, insistiera en llamarlo “Golfo de América”.

Al finalizar el evento donde encabezó la entrega del Plan Frijol en el estado de Zacatecas, la mandataria se refirió a los dichos del presidente estadounidense sobre que se llama “Golfo de América”.

“No queremos ningún problema con el gobierno de Estados Unidos”, comentó la mandataria, quien aseguró que apoya a los “paisanos” que radican en esa entidad, sin embargo, reiteró su postura sobre defender el nombre del Golfo.

“Ayer otra vez dijeron que se llamaba ‘de América’”, destacó antes de despedirse, y lanzó una pregunta a la multitud asistente, que desde un inicio tenían ánimos y energía: ¿Cómo se llama el Golfo?

El nombre “¡México!" retumbó entre todos los presentes que al unísono respondieron, sin dudar un momento.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el Golfo de México?

El mandatario estadounidense hizo nuevamente comentarios sobre su insistencia en cambiar el nombre de este histórico Golfo.

Durante un discurso en el Foro de Inversión Saudí, recreó en tono burlón y de manera irónica, una supuesta conversación que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema.

De acuerdo a lo declarado por Trump, luego de que presumiera que el nombre “Golfo de América” apareciera en Google Maps, la mandataria mexicana lo llamó para decirle que ese no es el nombre real.

“Presidente, presidente, presidente, dígame, esto no es así. No, no, es así”, fue la interpretación que Trump hizo de Sheinbaum, fingiendo una voz femenina con clara intención de burla.

Donald Trump reiteró que la presidenta mexicana “es una persona muy agradable. Es una mujer muy elegante, tiene una voz hermosa, hermosa”, descripciones que ya ha hecho anteriormente de la mandataria.

Sin embargo, de acuerdo a su versión, Claudia Sheinbaum le habría llamado para verificar la veracidad del anuncia: en Google Maps el Golfo ya no es más de México, sino de América. Esa es la disputa que sostiene Donald Trump desde hace varios meses, cuando propuso por primera vez este cambio.