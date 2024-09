¿Cuándo saldrá Daniel Bisogno del hospital? Esto dijo a Ventaneando

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Daniel Bisogno fue internado nuevamente después de presentar sintomatología desencadenada por una bacteria que contrajo tras su trasplante de hígado. Ahora, el conductor de Ventaneando se comunicó con sus compañeros para actualizar su estado de salud y reveló cuándo saldrá del hospital.

Fue durante la transmisión de este 17 de septiembre, donde los presentadores del vespertino de Azteca señalaron que su amigo les envió un audio en donde explicaba cómo se encontraba.

¿Qué dijo Daniel Bisogno?

El famoso detalló que ya se encuentra fuera de peligro y abandonará terapia intensiva, lo cual significa que su mejora es notable.

“Afortunadamente ya me están haciendo diario los ultrasonidos checando todo absolutamente bacterias, virus que todo esté bien. Todo está saliendo bien, los doctores se asombran de en mi capacidad de mejoría y velocidad para eso entonces está muy contentos ya ahorita estoy esperando ya que me muevan a al puerto de terapia intermedia”, comentó.

Daniel Bisogno, en proceso de adaptación a un trasplante de hígado, fue hospitalizado el pasado fin de semana, cinco días después de haber sido dado de alta. (Infobae Especial / Jovany Pérez)

De igual manera ahondó en que seguiría con los tratamientos que le corresponden para restablecerse completamente lo antes posible. También mencionó que ha estado muy al pendiente de cualquier cambio físico que experimenta, para que cualquier complicación le sea detectada a tiempo.

“Aquí fue que todo ha sido tiempo porque yo no he parado de prestar atención ni de avisar, cualquier más leve síntoma de cualquier cosa, entonces afortunadamente está todo bajo control hasta este momento”, dijo.

¿Cuándo saldrá Daniel Bisogno del hospital?

El conductor de Ventaneando ahondó que los médicos estiman que pueda dejar el hospital el próximo sábado 21 de septiembre.

El conductor fue internado por una bacteria Crédito: TV Azteca

“Ya me van a pasar para allá (terapia intermedia) y la idea es vigilar que los antibióticos y todo esté bien de aquí a unos días y para más tardar el sábado ya regresarme a mi casa a seguir con la recuperación total, que esto no, no la retrasó, si no hubo cosas que mejoraron porque se dieron cuenta a tiempo fue la ventaja”, dijo.

Sus compañeros de foro aprovecharon para enviarle mensajes de pronta recuperación y también le recomendaron que se tome el tiempo que necesite para evitar cualquier tipo de complicación.