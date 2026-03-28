México

PAN pide castigar con cárcel a quienes arrojen piedras a automovilistas en Ciudad de México

La propuesta del partido busca calificar como delito grave estos ataques que han incrementado en los últimos meses

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El PAN CDMX reiteró su disposición para trabajar junto al Gobierno en la revisión y eventual modificación del marco legal, con el objetivo de tipificar como delito grave el arrojar piedras a automovilistas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
El PAN CDMX reiteró su disposición para trabajar junto al Gobierno en la revisión y eventual modificación del marco legal, con el objetivo de tipificar como delito grave el arrojar piedras a automovilistas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Ante el alza de ataques a automovilistas con piedras, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) hizo un llamado al Gobierno capitalino para establecer un marco legal que permita sancionar a quienes lanzan piedras a automovilistas y calificarlo como un delito grave.

La dirigencia del partido solicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que coordine acciones entre el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para prevenir ataques con piedras a automovilistas en Circuito Interior.

“Es urgente tomar medidas, revisar la legislación y establecer protección en los puentes para imposibilitar arrojar piedras”, señaló la dirigente del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña.

La petición surge ante el incremento de incidentes en los que personas arrojan piedras desde puentes peatonales, poniendo en riesgo la vida de quienes circulan por una de las principales arterias viales de la capital.

Luisa Gutiérrez explicó la necesidad de legislar al respecto debido a que, ya sea con el objetivo de asaltar o por otras razones, estas acciones han provocado lesiones en automovilistas.

Proponen colocar mallas en puentes peatonales

El partido blanquiazul destacó que es necesario tomar medida al respecto, pues la situación se ha vuelto ya un problema de seguridad pública.

Entre las propuestas planteadas por el PAN CDMX se encuentra la posibilidad de instalar mallas o protecciones de cristal en los puentes peatonales, con el objetivo de evitar este tipo de incidentes y salvaguardar la integridad de los conductores.

El partido recordó que en el pasado fue quien visibilizó la situación de los “pinchazos” que atravesó el año pasado la población capitalina.

También diputados locales de la Ciudad de México asistieron al evento con la nueva Presidenta del PAN
“Es urgente tomar medidas, revisar la legislación y establecer protección en los puentes para imposibilitar arrojar piedras”, señaló la dirigente del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

“Nosotros visibilizamos ese modus-operandi y gracias a ello, diputados de todos los partidos en el Congreso presentaron iniciativas para combatirlo y hasta que no actuó el Gobierno ejerciendo sus facultades de investigación, se detuvo y sancionó a responsables”, destacó la dirigente del PAN.

Además, entre las exigencias propuestas por el partido, se encuentra aclarar si existe algún tipo de seguro o póliza que pueda cubrir los gastos médicos de las víctimas por parte del gobierno capitalino. Del mismo modo que si se brinda acompañamiento a las familias afectadas por estos hechos.

“Hay personas que lamentablemente han perdido la vida por este tipo de situaciones, reconocemos también la actuación de la policía local para detener ya, por lo menos, a cuatro personas en situación de calle, pero hay que ir más allá”, expresó.

El PAN CDMX reiteró su disposición para trabajar junto al Gobierno en la revisión y eventual modificación del marco legal, con el objetivo de tipificar como delito grave el arrojar piedras a automovilistas.

“Lo peor que puede hacer el Gobierno es no hacer nada y seguir minimizando los hechos”, advirtió por su parte el diputado panista Federico Döring.

El partido insistió en que la estrategia debe combinar acciones policiales inmediatas con políticas públicas de atención y canalización para personas en situación de calle, sin criminalizarlas, pero garantizando la seguridad de la ciudadanía.

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