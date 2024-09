Daniel Bisogno envía sensible mensaje en Ventaneando: “Me están haciendo ultrasonidos” |VIDEO

Daniel Bisogno, en proceso de adaptación a un trasplante de hígado, fue hospitalizado el pasado fin de semana, cinco días después de haber sido dado de alta. (Infobae Especial / Jovany Pérez)

Daniel Bisogno ya ha dejado la terapia intensiva, luego de que presentara una grave infección bacteriana en la sangre, tras haberse sometido a un trasplante de hígado que le había sido programados a inicios de años tras dos años luchando por recuperar su optima salud. A través de Ventaneando este martes 17 de septiembre de 2024, el conductor envió un sensible mensaje que ha dado nuevos detalles del parte médico que le han dado y los avances que hasta el momento ha presentado.

Siendo presentado por Linet Puente, Ricardo Manjarrez, Rosario Murrieta y Chucho Cisneros, El Muñeco emitió un mensaje de voz que le envió al programa de entretenimiento en el que indicó que va mejorando tras haber presentado febrícula y alarmar a su equipo médico. Además aseguró que será trasladado a terapia intermedia por su avance y que se le están realizando todos los ultrasonidos necesarios para seguir vigilado de forma rigurosa.

“Afortunadamente ya me están haciendo diario los ultrasonidos checando todo absolutamente bacterias virus que todo esté bien afortunadamente todo todo está saliendo con los números los actores se asombran de en mi capacidad de mejoría y velocidad para eso entonces está muy contentos ya ahorita estoy esperando ya que me muevan a al puerto de terapia intermedia”, inició Daniel Bisogno en Ventaneando este martes 17 de septiembre.

El conductor fue internado por una bacteria Crédito: TV Azteca

Daniel Bisogno pasará a terapia intermedia tras ser hospitalizado de emergencia

“Ya me van a pasar para allá y la idea es vigilar que los antibióticos y todo este bien, aquí unos días y para más tardar el sábado ya regresarme a mi casa a seguir con la recuperación total, que esto no, no la retrasó, si no hubo cosas que mejoraron porque se dieron cuenta a tiempo fue la ventaja”, expresó el conductor sobre cuándo podría ser dado de alta.

Sobre por qué seguirá hospitalizado hasta el próximo sábado 21 de septiembre, Daniel Bisogno agregó:

“Aquí fue que todo ha sido tiempo porque yo no he parado de prestar atención ni de avisar, cualquier más leve síntoma de cualquier cosa, entonces afortunadamente está todo bajo control hasta este momento que está saliendo la patóloga de mi de acá de donde estoy y estar muy contentos todos y ya me dijo que ya voy para arriba en este momento están viendo ya la lo de la habitación y los demás días básicamente estar aquí por los antibióticos que son intravenosos”.

(Foto: TV Azteca)

Para finalizar, Daniel Bisogno compartió que todo va mejorando en su estado de salud y agradeció al equipó de Venteando por el apoyo incondicional, pese a la usencia de Pati Chapoy y Pedro Sola en el programa en los últimos días.

“Entonces, pero muy bien compañeros los quiero y aquí estamos cada vez mejor la voz tengo mejor por todo, pues todo lo que ha mejorado afortunadamente estoy bien”, finalizó.