Shanik Berman revela los secretos mejor guardados de Sian Chiong: “Tiene una foto con Britney Spears”

La participación de Shanik Berman en La Casa de los Famosos México fue una de las favoritas del público pese al poco tiempo que estuvo dentro de la competencia, pues aunque solo fueron dos semanas, fue suficiente para recopilar información sobre el cubano Sian Chiong.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, la periodista contó parte de las anécdotas que le compartió el Sian Chiong cuando ella estuvo en el reality show. Asimismo, aprovechó el espacio para destapar las mentiras que ha dicho a lo largo de la competencia.

Qué dijo Shanik Berman sobre Sian Chiong

Así como la periodista de Hoy compartió con los habitantes de la casa algunos de los secretos mejor guardados del mundo de la farándula, ahora que se encuentra fuera, reveló parte de lo que Sian Chiong le contó sobre su infancia y su vida personal. Sin embargo, no pudo evitar mencionar que cuando salió del reality se dio cuenta de las mentiras que le había dicho.

Acompañada de Paola Durante, primer eliminada de la competencia, Shanik Berman acudió al programa Pinky Promise, donde al ver una imagen de Britney Spears recordó el nombre del actor de 30 años y las experiencias que le compartió durante su estancia en el programa de Televisa.

“¿Te cuento un chisme?, preguntó Shanik, a lo que Karla respondió: “Sí, cuéntame.”

“Estoy viendo la foto de Britney Spears, y ya ves que precisamente Sian dentro de La Casa de los Famosos dijo que comía jerga, o sea que agarraba su abuelita un pedazo de jerga; en el comal lo asaba y le echaba tantita sal y pimienta y se comía la tela, la jerga”, expresó la periodista.

Y agregó: “Se le olvidó decir que hace varios años estaba en tercera fila en un concierto de Britney Spears. Hasta tiene una foto con Britney Spears. También nos dijo que su abuelita peleó contra tiburones, casi casi contra Godzilla cuando salió de Cuba.”

Las declaraciones de la exparticipante del reality show no pararon ahí, pues intentando cerrar con el tema aseguró que todo lo que le dijo es cubano es mentira. “Que hacía popo en la cubeta, eso me lo dijo a mí, que porque no había agua donde ellos vivían. Luego nos enteramos de que su papá es el productor cinematográfico más importante de Cuba. Todo es mentira.”

Después de que la conductora del programa mencionó que le gustaría invitar al cubano para saber qué es verdad y qué no, Shanik le dijo que le tenía que preguntar sobre sus “8 padrastros”, un tema que quedó inconcluso porque la periodista fue eliminada en la segunda semana.

“Él me dijo que tuvo 8 padrastros, y que a los 8 los amó, y que los 8 lo amaron. Te imaginas, La Cenicienta se quedó babosa, tenía una sola madrastra y la odiaba, él tuvo 8 que lo veneraban y se quitaban la comida de la boca para que él fuera a conciertos en Cuba.”

Quiénes son los padres de Sian Chiong

Thais Crehuet, madre de Sian Chiong.

Cabe resaltar que a lo largo de su estancia el famoso ha causado gran controversia por su origen familiar, la cual aumentó cuando el Luis ‘Potro’ Caballero aseguró en su podcast que estaba vendiendo una historia equivocada.

“Les está vendiendo una historia que para nada es real, porque este chico es hijo de uno de los productores y directores de televisión de Cuba más importantes”, comentó el exparticipante.

Después de su declaración, se descubrió que Sian Chiong es hijo de Rolando Chiong y Thais Crehuet, dos reconocidos actores de Cuba que fueron una pieza clave en la formación del participante de La Casa de los Famosos México.

Rolando Chiong Rivero, padre de Sian Chiong.