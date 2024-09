Tunden a Nicola Porcella por cuestionar la Reforma al Poder Judicial: “No te entrometas en problemas nacionales”

El actor peruano dijo no tomar en cuenta las críticas negativas Foto: Infobae México

Nicola Porcella fue uno de los habitantes de la primera temporada de La Casa de los Famosos México más populares y con más fans. Su participación hizo que se ganara el corazón de los fanáticos y fue gracias a su carisma que logró llegar al segundo lugar del reality show.

Integrante del Team Infierno junto a famosos como Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara, Nicola fue un gran representante de su país, Perú, en el programa de televisión cuya segunda temporada está siendo todo un éxito.

Recientemente, Nicola se vio involucrado en una controversia pues, en el marco de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, externó su preocupación a través de sus redes sociales. Cabe recordar que, pese a que Porcella no es mexicano, actualmente radica en el país y aquí es donde está construyendo una carrera.

Fue en su cuenta de X, antes Twitter, donde Nicola escribió: “¿Ya aprobaron la reforma al poder judicial?”, acompañando el mensaje con un emoji de tristeza, dando a entender así que le preocupaba la situación para mal.

La reforma impulsada por AMLO se aprobó en lo particular y general por parte de la Cámara Alta Crédito: X @politicomx

Esto provocó una ola de comentarios, tanto buenos como malos, por parte de los internautas. Mientras que algunos aplaudieron al peruano por su interés en la reforma, otros le recriminaron su nacionalidad peruana. Estos son algunos comentarios que se pueden leer:

“Nicola, te estimo muchísimo, por favor no te entrometas en temas nacionales, hay mucha desinformación al respecto de la reforma. No te pongas en una postura donde te van a atacar, se de tu amor a este hermoso país”, “Ya eres querido en México, la mayoría de los mexicanos quiere esta reforma, evita que esos mexicanos que te quieren y que quieren la reforma te lleguen a repudiar por ir en contra de lo que creen que es lo mejor para el país”, “Creo que debes informarte de manera privada y de puntos de vista diversos, este es un tema muy polarizador que hacer ver al fandom de La Casa como jardín de niños, por tu bien Nicola no te metas en problemas innecesarios”.

El debate en redes de Nicola sobre su tuit fue tan intenso que el peruano terminó por borrar su opinión.

Otro ex habitante de La Casa de los Famosos que reaccionó a la Reforma al Poder Judicial fue Poncho de Nigris, quien a través de un tuit expresó: “¿Alguien me puede explicar qué está pasando con la Reforma Judicial? A ver, los leo porque no he querido entender tanto”.

Este tuit atrajo una ola de críticas, por lo que de Nigris respondió: “Explícame qué podemos hacer para cambiar esto. ¿Está en nuestras manos? Es ped... de ellos y no te puedes preocupar por algo que no tienes el control de nada. Es acoplarse a lo que viene y hacer tu mayor esfuerzo. ¿Qué podemos hacer?”.

El éxito de La Casa de los Famosos que lanzó a Nicola como estrella en México

Infobae Perú.

Nicola entró a La Casa de los Famosos como uno de los habitantes menos queridos, pues aunque sí tenía cierto grado de fama en Perú, era relativamente desconocido en México. Pronto se volvió uno de los más queridos del reality show, esto por pertenecer al equipo favorito: el Team Infierno.

Sin duda, Wendy Guevara demostró desde el principio que el triunfo era para ella; sin embargo, Nicola Porcella fue poco a poco ganándose el cariño de la gente, al punto de convertirse en el segundo más votado de todos.

Tras quedar en segundo lugar, el peruano comenzó una carrera en la televisora del reality show: Televisa, protagonizando El amor no tiene receta, su primer telenovela en México.