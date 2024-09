La Fatshionista explota hasta las lágrimas contra Ricardo Peralta por decir que el feminismo no existe: “Mírame a los ojos”

La influencer mandó un fuerte mensaje hacia el habitante de "La Casa de los Famosos México" Foto: Radio Divaza/ La Casa de los Famosos

Ricardo Peralta fue uno de los habitantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México que más polémica causó. Y es que aunque entró al reality show como uno de los participantes más queridos y fuertes, semana tras semana fue perdiendo apoyo y seguidores.

Ahora que fue eliminado, el influencer se ha tenido que enfrentar a las críticas derivadas de ciertos comentarios que hizo al interior de la casa, como aquel donde dio a entender que el feminismo no existía. Estas declaraciones provocaron una ola de señalamientos de machismo contra Ricardo e incluso muchas de sus amigas dejaron de apoyarlo.

La Fatshionista, una creadora de contenido que se especializa en temas que rodean a personas de talla grande y que es una fiel luchadora en contra de la gordofobia, visitó el podcast de La Divaza, influencer que en el pasado tuvo fuertes enfrentamientos y rivalidades con Ricardo Peralta.

La joven confesó que las palabras que el integrante de Pepe y Teo dijo en La Casa de los Famosos México le dolieron bastante, e incluso llegó a las lágrimas.

Esto dijo La Fatshionista de Ricardo Peralta

El influencer salió de "La Casa de los Famosos México" y se ha enfrentado a las críticas. Crédito: Radio Divaza

“Yo lo volvería a cuestionar para decirle: ‘mírame a los ojos y repíteme que el feminismo no existe. He sido víctima de tantas violencias misóginas, dime que el feminismo es un invento’”, contó llorando.

Del mismo modo, añadió: “Qué oso que esté llorando pero es de la v... vivir la homofobia, es de la v... vivir el racismo, es de la v...vivir la gordofobia, es de la v... vivir que te violenten, que te rechacen, que te abusen, que te violen por tu género, no puedes hacer nada más. Que me diga que el feminismo me lo inventé, o que es un invento de la gente. Las palabras no las mide”.

Con lágrimas en los ojos, la influencer le mandó un mensaje directo a Ricardo Peralta: “Me gustaría verlo a los ojos y decirle ‘repítemelo, cab... repítemelo. Dime que cada que voy a marchar al 8M y veo todas las pancartas y tendederos de todos los violadores, y los abusos y los abusos que ha sufrido mi familia, y mis amigas y yo, dime que eso no existe, que no está pasando, que me tuve que inventar algo. No ma... cómo te atreves, si quiera. No me digas que se te olvidaron las cámaras. Te falta entender tanto, te falta leer tanto para que entiendas’. Porque entiendo que el privilegio es invisible para el que lo goza y a lo mejor tú no estás consiente”.

Aunado a esto, explicó lo importante que es no cuestionar las luchas de las demás personas, especialmente si no se comprenden sus vivencias:

Ricardo Peralta fue el séptimo eliminado del reality show, luego de la salida voluntaria de Adrián Marcelo. (El 5, YouTube)

“Yo no tengo por qué si quiera dudar de una persona que me diga que está viviendo una violencia como la transfobia, yo no soy una persona trans cómo voy a ponerme a cuestionarse de una violencia que tú me estás diciendo por ser una persona homosexual, yo qué chin... soy para cuestionar”.

Finalmente, soltó que está dispuesta a cuestionarlo frente a frente cuando lo vea: “Y él que se ha sentado en la mesa conmigo a escucharme, yo digo cómo crees, cómo te atreves, eso se me hizo terrible, se me hizo fatal. Yo no tengo ningún problema en sentarme y cuestionarlo porque lo he hecho, hay cosas de Trío de 3 que no me gustan de su humor, y trato de respetarlo, elijo mis batallas, pero no puedo irme de pleito con todo el mundo, está imposible, lo intenté hacer está imposible”.