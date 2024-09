“Viva México”: AMLO revela cómo será su último Grito de Independencia 15 de septiembre | Programa completo

Andrés Manuel López Obrador sonará la campana de Dolores. (Foto: Cuartoscuro)

De cara a los preparativos del 15 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, detalló cuál será el proceso para la fiesta del próximo domingo que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa de este viernes, el mandatario mexicano informó cómo será el paso a paso de la celebración del último Grito de Independencia que encabeza el presidente AMLO el próximo domingo, pues terminará su sexenio.

Al recordar el aniversario de la batalla del Castillo de Chapultepec y los Niños Héroes este 13 de septiembre, recordó quienes son las bandas musicales que estarán presentes en la fiesta mexicana.

La banda MS tocará más de una hora en el Zócalo. (Foto: Jesús Abraham Aviles)

¿Cómo será el programa del último Grito de Independencia?

Primero será la presentación de una banda especial del pueblo Mixe, grupo indígena localizado en algunas zonas del estado de Oaxaca.

Luego un mariachi amenizará el evento en la explanada del Zócalo, donde se espera la presencia de más de 100 mil personas.

A las 22:00 horas tocará el turno de la banda sinaloense MS, que interpreta temas como: No me pidas perdón o No elegí conocerte.

En punto de las 23:00 horas, López Obrador aparecerá en el balcón de Palacio Nacional para hacer sonar la campana de Dolores, debido al festejo de la Independencia de México, que terminó con el dominio español.

Después del Grito, otra vez se presentará la Banda MS, al menos una hora más de este tipo de música grupera.

Desde el podio de Palacio Nacional, el mandatario mexicano invitó a todos los ciudadanos a acudir al festejo.

“Es algo excepcional. Estamos viviendo algo histórico. Nace del corazón gritar Viva México”, dijo.

Hay que recordar que la Banda MS, originaria de Sinaloa y fundada en 2003, es famosa por temas como No me pidas perdón y Tu Perfume. Esta agrupación forma parte del cartel de la última conmemoración de la Independencia durante el sexenio de López Obrador. Durante la ceremonia, el presidente realizará el tradicional toque de la Campana de Dolores desde uno de los balcones del Palacio Nacional, entorno a las 23:00 horas del 15 de septiembre.

AMLO grita Viva México e invita a todos a la celebración. (Foto: Cuartoscuro)

Será necesario recordar que la Campana de Dolores se tocó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la localidad de Dolores, Guanajuato. Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como el Padre de la Patria, quien comandó este acto para convocar a los mexicanos a levantarse en armas.

Además, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, estará presente en esta celebración como invitada especial. La expectativa por su asistencia añade un elemento significativo a esta festividad, que marca el cierre de un ciclo gubernamental antes del nuevo periodo constitucional.

La fiesta mexicana también contará con la participación de una agrupación filarmónica proveniente de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Su actuación complementará el ambiente patriótico de la noche, ofreciendo una variedad de espectáculos para los asistentes. Este tipo de diversidad musical subraya la riqueza cultural y las tradiciones variadas que se entrelazan en las celebraciones patrióticas del país.

La agrupación de Oaxaca a la que se refiere AMLO, está conformada por egresados del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, que mostrará lo mejor de sí y compartirá la cultura de la entidad. Entre su repertorio habrá sones y jarabes, melodías que tienen que ver con el corazón y alma de su región.

De acuerdo con el CECAM, la banda filarmónica se ha destacado por su compromiso con la preservación y difusión de la rica herencia musical oaxaqueña, especialmente los sones, que son una expresión fundamental de la identidad cultural de la región.