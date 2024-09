Posponen trabajos de entrega-recepción en Tlalnepantla de Baz por impugnación electoral

Municipio de Tlalnepantla de Baz (Jorge Contreras/Infobae México)

El presidente municipal en funciones, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, informó al alcalde electo Raciel Pérez Cruz que los trabajos de transición no podrán comenzar hasta que se resuelva una impugnación presentada contra los resultados de la elección municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

En un documento oficial dirigido a Pérez Cruz, Rodríguez explicó que, conforme a los ordenamientos legales aplicables, la impugnación presentada en contra del cómputo de los votos fue aceptada y actualmente se encuentra en proceso de análisis ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

Este proceso, conocido como “sub judice”, significa que está pendiente de una resolución judicial por parte de las autoridades competentes.

Rodríguez señaló que en materia electoral no aplican los efectos suspensivos, es decir, la impugnación no tiene el efecto de suspender el proceso en curso. Sin embargo, aclaró que no se ha recibido ninguna notificación oficial de la autoridad electoral en relación con la impugnación presentada, lo que lo coloca en una situación de espera.

El alcalde actual de Tlalnepantla de Baz, Tony Rodríguez (redes)

Ante esta situación, y con base a los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rodríguez afirmó que se trata de una “causal de excepción” que justifica la demora en el inicio de los trabajos de transición.

Asimismo, subrayó que, al no haberse resuelto la impugnación de fondo, considera que proceder con los trabajos de transición podría poner en riesgo la seguridad de la información, ya que podrían ser entregados datos de la administración saliente de manera prematura.

En su opinión, el priista señaló que iniciar los trabajos de transición sin que exista una resolución definitiva por parte de la autoridad electoral competente podría derivar en problemas legales.

Posicionamiento de alcalde electo

El alcalde electo de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, dijo que demandará al presidente en funciones, Tony Rodríguez, por no iniciar el proceso de entrega-recepción como marca la ley (redes)

Por su parte, el alcalde electo, Raciel Pérez dijo que al oponerse a instalar las mesas de transición, Rodríguez Hurtado atenta contra la legalidad y la institucionalidad, por lo que anticipó que impugnará el obstáculo ante el Tribunal Electoral estatal, además de realizar una denuncia penal y otra ante la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense.

“Una medida de juicio de protección de los derechos políticos porque violenta mi carácter de presidente municipal electo”, señaló el morenista en conferencia de prensa.

De este modo, la incertidumbre sobre el futuro político de Tlalnepantla de Baz sigue en el aire, y tanto los funcionarios salientes como el equipo del alcalde electo deberán esperar para reunirse y realizar el proceso de entrega-recepción, aunque el morenista dijo que la diferencia entre el primer lugar y el segundo era de más de 16 mil votos.

Sumado a que las impugnaciones no tienen sustento real para anular la elección del pasado 2 de junio en el municipio, destacó Pérez Cruz.

La primera mesa entre los gobiernos salientes y entrantes en los 125 municipios se debe celebrar a más tardar el día 17 de septiembre, como marcó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).