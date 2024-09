Karely Ruiz confiesa en qué ha gastado los millones de pesos de OnlyFans

La exuberante mujer sigue monetizando en las redes sociales con cualquier anuncio. (Instagram KarelyRuiz.of)

Karely Ruiz, una de las influencers y creadoras de contenido más prominentes de México, compartió recientemente detalles sobre su vida personal y adquisiciones materiales, incluidas propiedades y automóviles.

En un episodio del podcast Debryanshow, Ruiz reveló cómo ha utilizado los ingresos obtenidos principalmente a través de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde cuenta con gran cantidad de suscriptores y se conoce que gana cientos de miles de pesos al mes.

Durante la entrevista en el programa de internet, la modelo nacida en Monterrey en el año 2000 respondió preguntas sobre sus ganancias y en qué ha invertido su dinero.

OnlyFans ha sido su principal fuente de ingresos, permitiéndole realizar compras significativas.

Karely Ruiz, con sus 7.6 millones de seguidores en Instagram, ha conquistado el mundo digital desde Nuevo León (Karely Ruiz)

La modelo de 23 años reveló que ha adquirido varias propiedades, entre ellas una casa para su familia y una mansión para ella misma. Además, Ruiz mencionó que se ha consentido con la compra de un lujoso automóvil Maserati, describiendo que gasta considerablemente en su estilo de vida.

“Me compré mi casa, una casa a mi familia porque tenían un, pero no estaba tan grande, por lo que les dije que me dejaran comprarles otra más amplia; me compré un carro que me lo regalé: un Maserati, pero sí gasto mucho”, dijo la influencer.

Además, Ruiz dio a conocer su faceta empresarial, mencionando que está considerando iniciar un negocio propio. Aunque no reveló detalles específicos sobre el tipo de negocio, sí manifestó su intención de planificarlo cuidadosamente antes de lanzarlo públicamente.

La modelo compró casas y automóviles Crédito: Debryanshow

“Me da miedo sacarlo (el Maserati) por los baches y por mi casa hay como 10. No pensé en eso. Además, quiero poner un negocio, pero tengo que planearlo bien”, concluyó.

Otro tema que ha generado mucha curiosidad entre sus seguidores es la identidad del padre del futuro bebé de Karely Ruiz.

Recientemente, la regiomontana compartió fotografías de sus vacaciones donde se muestra con un notable embarazo.

Lo que ha captado mayor atención es una imagen en la que aparece abrazada por un hombre cuyo rostro no es visible, pero un tatuaje en particular ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Esta imagen habría revelado la identidad del padre del bebé que espera la modelo (Instagram/@karelyruiz)

Este tatuaje es el mismo que se hizo viral hace unos meses cuando Ruiz organizó un evento en el que sorteó un premio entre sus seguidores para quien se tatuara su rostro en el cuerpo, por lo que se dice que el papá del bebé sería el joven que ganó dicho concurso.

Dada la gran popularidad de Karely Ruiz en redes sociales, sus revelaciones tanto sobre su vida personal como profesional continúan generando expectación y comentarios entre su creciente número de seguidores.