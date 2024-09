Estadounidense queda impactado al conocer el pueblo mágico de San Pedro Cholula: “La gente hace trueque”

La creadora de contenido destacó el pueblo mágico y las grandes cosas que encontró. (TikTok / Chunka Munka)

En México existen 132 Pueblos Mágicos, cada uno con su particular encanto y tradiciones que los distinguen. Uno de ellos es San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, donde una tiktoker estadounidense conocida como Lillian, bajo el usuario ‘Chunka Munka’, quedó sorprendida al descubrir una práctica ancestral que sigue vigente en la región: el trueque.

En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido documentó su experiencia en San Pedro Cholula, destacando que, en lugar de utilizar dinero, las personas intercambian objetos y ropa en una plaza pública.

“Aquí puedes traer cosas nuevas o seminuevas para intercambiar con los vendedores. Cada 8 de septiembre en La Plaza de la Concordia, Cholula se le celebra a la Virgen de los Remedios. Así que Luis (su novio) y yo trajimos una bolsa grande de ropa y cosas que ya no necesitaba como algunos peluches y fuimos a ver lo que podíamos encontrar”, explicó Lillian en su video.

Mostro cada cosa que encontraba en el pueblo m,ágico. (TikTok / Chunka Munka)

La tiktoker relató su asombro al encontrar una gran variedad de artículos que se podían intercambiar: “Podrías encontrar de todo, desde bolsas hasta canastas, tazas de barro así como platos e incluso comida como frutas y verduras frescas. Creo que estos eran chiles poblanos rojos lo cual nunca había visto. Además de ver cómo servían las bebidas hechas con cacao que nunca he probado y resto de trabajos artesanos, fue increíble”, agregó.

Aprovecho a intercambiar ropa seminueva por tazas y platos de barro. (TikTok / Chunka Munka)

La práctica del trueque en Cholula tiene profundas raíces históricas y es parte de las celebraciones en honor a la Virgen de los Remedios, una tradición que ha sido conservada por generaciones. En esta fecha, los habitantes y visitantes de la región se reúnen en La Plaza de la Concordia para intercambiar productos, fomentando una dinámica de comunidad y autosuficiencia.

Lillian no pudo contener su asombro al reflexionar sobre su experiencia: “Este lugar es una maravilla que nunca me imagine vivir si no me hubiera ido de los Estados Unidos”, concluyó, resaltando la singularidad de esta práctica en la vida cotidiana de los cholultecas.

Chunka Munka, una tiktoker de nacionalidad estadounidense documentó su estadía en el tianguis San Pedro Cholula, Puebla, Crédito: TikTokj / Chunka Munka

El video de Lillian rápidamente se viralizó, mostrando a sus seguidores una faceta de México que muchos desconocían, y promoviendo el encanto de San Pedro Cholula como uno de los Pueblos Mágicos más fascinantes del país.