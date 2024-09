Emiliano Aguilar comparte emotivas FOTOS con su hija; aseguran que es idéntica a Ángela Aguilar

Se desconoce cuántos años tiene la nieta de Pepe Aguilar. (IG: @emiliano_aguilar.t // @angela_aguilar_)

Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, sorprendió a sus seguidores de redes sociales con tiernas fotos junto a su hija, una bebé de aproximadamente tres años de edad fruto de su relación amorosa con una joven llamada Violeta. De inmediato, la publicación se inundó con halagos y comparaciones, pues muchos aseguran que la menor se parece a su tía Ángela Aguilar.

“Se parece a Ángela de pequeña”. “Una mini Angelita”. “Esa princesa tiene los ojitos de Los Aguilar”. “La misma cara de Ángela”. “Como se parece tu muñequita a tu hermana”. “Salió idéntica a tu abuela Flor Silvestre”, fueron algunos comentarios.

Según los internautas, la menor comparte características físicas con su tía Ángela Aguilar, principalmente de cuando era una niña: ojos, forma de rostro, sonrisa, cejas y cabello.

El cantante no suele compartir información sobre su vida privada. (IG: @emiliano_aguilar.t)

Ángela Aguilar reacciona a fotos de su sobrina

No solo los usuarios de redes sociales reaccionaron a las fotografías, también lo hicieron los integrantes de la dinastía Aguilar. El patriarca de la familia posteó emojis de manos hacia el cielo, mientras que Leonardo halagó a su sobrina con corazones rojos. Finalmente, Ángela Aguilar publicó un emoji de cara conmovida y un corazón rojo.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre cómo es la relación de la menor de edad con sus tíos y abuelos paternos, pues ninguno ha hablado públicamente al respecto.

No obstante, este pequeño acercamiento de los Aguilar dejó entrever que no existe ningún tipo de distanciamiento o rencilla después de que Leonardo exhibió a su familia porque supuestamente no lo invitaron a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la cual se celebró a finales de julio de este 2024 en una lujosa hacienda de Morelos.

Así lucía Ángela Aguilar cuando era bebé. (IG: @angela_aguilar_ )

“GPI (gracias por invitar)”, escribió en una publicación muy especial que Pepe Aguilar hizo en su cuenta oficial de Instagram en honor al matrimonio.

¿Cuántos hijos tiene Pepe Aguilar y quiénes son sus madres?

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ tiene cuatro hijos; uno de su primer matrimonio con la cantante Carmen Treviño y tres con su actual esposa, Aneliz Álvarez.

Emiliano (32 años; hijo de Carmen Treviño)

Aneliz (26 años)

Leonardo (24 años)

Ángela (20 años)

Aunque Emiliano es fruto de un matrimonio anterior del patriarca de la dinastía, los hermanos Aguilar aparentemente tienen una buena relación. No obstante, muy pocas veces han posado juntos ante las cámaras y no suelen compartir imágenes de sus reuniones familiares en redes sociales.