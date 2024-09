Conductores de ‘Hoy’ encaran a Ricardo Peralta tras ataques contra Arath de la Torre: “Te quisiste aprovechar del movimiento LGBT”

Ricardo Peralta protagonizó una rivalidad con Arath de la Torre en el reality show. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ricardo Peralta, mejor conocido en redes sociales como Pepe o Torpecillo, asistió como invitado especial al programa ‘Hoy’ este miércoles 11 de septiembre para compartir detalles sobre su participación estelar en ‘La Casa de los Famosos México 2024′.

Los conductores aprovecharon la ocasión para cuestionar al influencer sobre las polémicas más fuertes que protagonizó durante su estancia en el reality show.

El influencer aseguró que no quiso ofender a nadie con sus posicionamientos contra el conductor. (Foto: La Casa de los Famosos México)

Ricardo Peralta habla de su posicionamiento contra Arath de la Torre

Como era de esperarse, los conductores del matutino de Televisa cuestionaron al influencer sobre su polémico posicionamiento en contra de Arath de la Torre en ‘La Casa de los Famosos México’, donde habría insinuado que el conductor lo agredió al opinar sobre su vestimenta.

“Fue muy fuerte. Después de esto descubrí que estos posicionamientos son una cosa donde hasta la música te pone así como en un drama fuerte y al día siguiente te da una depresión que dices ‘ya no quiero seguir con esto’. Es por eso que luego dije ‘ya, se cambia todo’”, respondió.

No obstante, Martha Figueroa enfatizó: “No sé si tú agarraste la bandera o alguien te dio la bandera de ser el representante gay de la casa”.

(Cuentamelo ya)

Pero Torpecillo solo pidió disculpas: “Con Arath ya estamos espectacularmente bien, pero si a alguien también ofendí en casita, le pido una sincera disculpa porque nunca fue mi intención. Yo quería explicar algo, pero por el mismo estrés”.

Fue en ese momento cuando Sebastián Reséndiz hizo énfasis en cómo se percibió el discurso afuera del reality: “Somos de la misma comunidad, hablamos el mismo idioma y no me voy a andar con caretas, yo lo interpreté como que manipulaste, como que te quisiste aprovechar del movimiento (LGBT), de la comunidad, querer utilizar esa bandera de ‘tú me estás discriminando por mi forma de vestir’...”.

Y una vez más, Ricardo Peralta aseguró que no fue su intención usar a la comunidad LGBT para atacar a su compañero: “No, si se siente así, una disculpa a ti y a todas las personas que se sintieron así. Todo lo que se vive ahí es tan diferente que de pronto se te cruzan los cables”.

Conductores de Hoy explotan contra Ricardo Peralta tras acusar a Arath de la Torre de homofobia (Fotos: Televisa)

Ricardo Peralta enfrenta críticas por su gestos

En esa misma entrevista, Martha Figuera cuestionó al influencer sobre su gesto que se popularizó por LCDLFM.

“No sé (de dónde salió)... como que puedes decir mucho. No me duele, te ayuda a estar más joven, más bella. Usted dirá ‘es una chavita’, pero no, ya tengo mis treinta y tantos años”.