“A ellos les falta lo que a mí me sobra”; Santiago Taboada arremete contra opositores que apoyaron la Reforma Judicial

La forma en la que se dio la votación al interior del Senado de la República molestó al panista. (Baruc Mayen/Infobae México)

La aprobación de la Reforma Judicial en la Cámara Alta ha generado diversas reacciones, principalmente negativas por parte de la oposición. Ante ello, uno de los que ya se pronunció es el exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien no dudó en atacar a aquellos que decidieron darle la espalda al bloque opositor para darle el triunfo Morena.

En una serie de declaraciones contundentes, un prominente miembro de la oposición ha denunciado lo que considera múltiples actos de traición en el actual panorama político mexicano. En un discurso reciente, el político acusó al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral, a Morena y sus aliados, y a varios senadores de traicionar los principios democráticos y a la ciudadanía.

El legislador comenzó su intervención lamentando la traición que, según él, se ha consumado en varias instancias clave. “La primera la del INE que le dio a Morena y a sus aliados diputados que no les tocaba”, afirmó, sugiriendo que el INE actuó de manera indebida al otorgar más representación a Morena y sus aliados de la que legalmente les correspondía. Esta afirmación se enmarca en un contexto de críticas hacia las instituciones electorales y sus decisiones.

El senador Gerardo Fernández Norona celebra con senadores, después de que miembros del Senado de México aprobaran la cuestionada propuesta de reforma judicial presentada por el gobierno del presidente Andrés López Obrador. (REUTERS/Henry Romero)

Acusa a instituciones independientes de sucumbir a la 4T

El político también criticó al Tribunal Electoral por, según él, haberse “dejado sobornar para ratificar esa mayoría artificial”. En sus palabras, esta acusación refleja una profunda desconfianza hacia la imparcialidad del Tribunal y su papel en la validación de la composición del poder legislativo.

Además, el legislador expresó su descontento con la falta de atención a las voces de otros poderes del Estado, señalando que “Morena y sus aliados no escucharon a otro poder”. Esto resalta una preocupación sobre la concentración de poder y la ausencia de diálogo entre las diferentes ramas del gobierno.

El panista encontró varios personajes involucrados en la aprobación. (Diego Alva- Infobae México)

Decepcionado de los legisladores ‘traicioneros’

Una de las críticas más fuertes fue dirigida a cuatro senadores: dos del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PAN. “A ellos les falta lo que a mí me sobra: pantalones para enfrentar este gobierno”, declaró. Este comentario refleja una acusación de cobardía y falta de valentía política hacia estos senadores, sugiriendo que no están suficientemente comprometidos en la lucha contra el actual gobierno.

El legislador también se defendió personalmente de las acusaciones de persecución política, afirmando: “A mí nadie me va a decir lo que es persecución política; a mí me vinieron a notificar a mi casa y salía a recibir personalmente investigaciones de secuestro, desaparición forzada y muchos otros delitos que el gobierno me quiso inventar, pero no me doble”. Estas declaraciones subrayan su postura de resistencia y su rechazo a las acusaciones de que su oposición es motivada por intereses personales o persecución.

Santiago Taboada externó su profunda decepción con quienes formaban parte de la oposición. (Cuartoscuro)

Finalmente, el legislador criticó la reforma en cuestión, afirmando que, a pesar de los esfuerzos y las promesas, “eso no se va a acabar, no va a mejorar la procuración de justicia”. Aseguró que continuará trabajando desde su posición en el PAN para ser una “voz que cambia el partido” y que no permitirá “ni un traidor más a México”. Esta declaración refuerza su compromiso con la resistencia y la oposición al gobierno actual, enfatizando su deseo de luchar por un México que no se doble ante las adversidades.

El exalcalde de Benito Juárez arremetió contra los 'traidores' de la oposición. Crédito: TW @STaboadaMx