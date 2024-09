Aseguran que la hermana de Christian Nodal no invitó a Ángela Aguilar al bautizo de su hija

Pese a ser un evento muy importante para la familia, no se vio la presencia de la nueva tía del bebé. (IG Amely Nodal-Ángela Aguilar)

Ha pasado más de un mes desde que los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar unieron sus vidas en matrimonio en medio de críticas y comentarios por el pasado del intérprete. Y aunque se pensó que todo pasaría rápido, parece que continuarán en el ojo del huracán pues recientemente la hermana de artista compartió imágenes del bautizo de su hijo en España, pero al parecer no habría invitado a su nueva cuñada.

A través de su cuenta de Instagram, Amely Nodal publicó una fotografía y un video en donde se puede ver en una iglesia española frente al sacerdote que llevaría a cabo el sacramento. En el lugar también estaba su mamá y su famoso hermano quien, en primera instancia, se dice que es el padrino del pequeño.

No obstante, lo que más llamó la atención fue la aparente ausencia de su cuñada, Ángela Aguilar, la cual ha posteado su vida de casada con Christian, pero incluso así se dice que no habría sido invitada a tal evento.

El video generó una ola de especulaciones en donde se cuestiona por qué no estaría la familia completa surgiendo la duda si fue la propia Ángela quien no pudo acudir, llegó más tarde a la celebración o no fue contemplada por la joven madre para compartir un momento tan especial como el bautizo del más pequeño de los Nodal.

La madre de Christian Nodal, Silvia Cristina Nodal, participa activamente en el evento (Foto: Instagram)

Así fue el bautizo

La catedral Cripta de la Almudena en Madrid fue el escenario de un emotivo bautizo celebrado por la familia de Amely y Christian Nodal. El evento, que reunió a los seres queridos de la pareja, destacó por la presencia del pequeño, cuyo nombre aún no ha sido revelado, vestido con un tradicional ropón blanco de bautizo.

Un video publicado en Instagram por Amely, titulado “Mi bendición más bonita”, muestra a la madre cargando a su hijo mientras recibe la bendición en la ceremonia, con Christian Nodal a su lado, claramente emocionado. Este momento especial llega en un periodo de gran felicidad para la familia, que recientemente celebró la boda de Nodal con la menor de la dinastía Aguilar, y además, el pequeño sobrino acaba de cumplir un año.

El pequeño, hijo de Amely González Nodal, luce un tradicional ropón blanco de bautizo (Foto: Instagram)

A pesar de la fama que rodea a la familia en el mundo del entretenimiento, Amely ha preferido mantener su vida personal fuera de los reflectores, compartiendo solo los momentos más significativos a través de sus redes sociales, pero lo suficientemente lejos para evitar caer en las críticas de redes sociales como le ha sucedido en diversas ocasiones a su hermano.