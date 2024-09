Magistrado afirma que al día gana lo mismo que un fontanero; ¿qué tan cierto es? | ENTREVISTA

El magistrado insistió que un fontanero gana lo mimo que él | (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tema de la reforma al Poder Judicial sigue generando polémica, especialmente en el marco en el que está por ser votada por los integrantes de la Cámara de Senadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue el encargado de impulsar esta iniciativa cuyo fin principal es combatir la corrupción, al tiempo de permitir que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. Un magistrado, a modo de defender su sueldo y arremeter contra la misma, destacó que gana lo mismo que un fontanero al día, ¿qué tan cierto es esto?

A través de la señal de Atypical TEVE, canal en YouTube lanzado por el periodista Carlos Alazraki, el magistrado Marco Polo Rosas confirmó que, al día, percibe un sueldo de 5 mil pesos, cantidad que manifestó, es lo mismo que estaría ganando un fontanero, evento que causó controversia pues básicamente para el antes señalado, cualquier persona podría generar ingresos elevados.

“Les voy a poner un ejemplo, para que vean que no son tan exagerados como dicen”, inició diciendo a modo de justificarse.

Políticos votan en contra de la reforma impulsada por AMLO | Crédito: Cuartoscuro

La reforma al Poder Judicial que recientemente fue aprobada en lo general y particular por el Congreso, considera diversos puntos; sin embargo, en el caso de los sueldos que perciben los magistrados, remarca que los ingresos de altos funcionarios del Poder Judicial son elevados, por lo que, para que no excedan el salario del presidente de la República, deberán ser regulados con el fin de garantizar mayor equidad salarial en la administración pública y fortalecer la ética en el servicio judicial.

La mañana del pasado 28 de agosto, el Gobierno de México informó a través del espacio conocido como La Mañanera que un magistrado gana 26 mil 408 pesos al día, por lo que al mes cobra 792 mil 258 pesos, cifra que equivale a 106 veces más de lo que un trabajador con salario mínimo estaría ganando. ¿Y quienes no cotizan en el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México (Issste) y viven ‘al día’?

El Gobierno de México expuso cuánto gana un magistrado | Foto: Gobierno de México

Magistrado compara su sueldo

Marco Polo Rosas trató de explicar su salario con un ejemplo simple: la actividad de un fontanero.

“Yo pido a un fontanero que vaya a mi casa a arreglar y me dice en un trabajo de una hora te cobro 500 pesos (...) imagínate que ese fontanero tenga 10 trabajos de una hora de 500 pesos por día. Cinco mil pesos por día”, explico.

Las declaraciones fueron hechas el pasado 5 de septiembre, fecha en la que la reforma judicial se aprobó por el Congreso desde la sede alterna, es decir, la Sala de Armas, evento que colapsó la Ciudad de México y otras partes del país tras registrarse marchas a favor y en contra de las mismas.

“Los jueces y magistrados ganamos 5 mil pesos por día y no trabajamos las 10 horas de un fontanero, trabajamos 14 hors, entonces, si el fontanero tiene derecho a ganar 500 pesos por lo que sabe, el juez o magistrado tendrá derecho a ganar eso por las 14 horas que le invierte por día”.

El magistrado afirmó que lo mismo que gana él es equivalente al sueldo de un fontanero en México. |Crédito: AtypicalTEVE

Plomero confirma que no se gana lo que el magistrado afirma

INFOBAE México se dio a la tarea de confirmar si, tal como lo dice el magistrado Marco Polo Rosas, una persona que desempeña un oficio gana lo mismo que un trabajador del Poder Judicial y, aunque las actividades de un plomero y un fontanero son distintas, los honorarios por los servicios prestados suelen ser similares.

Bajo esa tónica, el señor Miguel Gómez Soto, quien lleva varios años desempeñándose como plomero, dio a conocer su postura al ser considerado una persona con un sueldo similar al de un magistrado.

“Realmente yo estoy de acuerdo en absoluto; lógico que estas personas pues les implanten otro régimen de conductas, pues no se van a adaptar porque lo podemos decir así, vulgarmente, ya están amañados en el sentido de que ellos jalan dinero de donde sea. No se puede comparar con un trabajador, un plomero, carpintero, electricista, que quizás sí, podemos hacer un trabajo (grande). Yo puedo hacer un trabajo que quizás tenga un presupuesto 300 pesos por arreglar un boiler, pero no equivale a que diario me está cayendo, si a caso me caería uno, dos o tres, dependiendo, pero así como lo dice la persona, ¿usted cree que si nosotros tuviéramos la misma paga que ellos, amerita que sigamos trabajando? Al final de cuentas, tenemos esos empleos porque relativamente vamos casi al día”.

El ciudadano radicado en el Estado de México y quien debe trasladarse por la Zona Metropolitana del Valle de México para conseguir clientes, resalta que, a diferencia de los trabajadores del Poder Judicial, ellos no perciben las misa prestaciones y, por ende, es inimaginable considerar que él o Marco Polo Rosas gocen del mismo sueldo diario. “Nunca es comparativo, si yo hiciera una evaluación a mi trabajo, que soy plomero, yo creo que al año no me gano ni siquiera el 15% de lo que él genera en todo el año con sus prestaciones, entonces se equivocó”.

Cientos de personas salieron a las calles a manifestarse en contra de la reforma | REUTERS/Henry Romero

Esto le lleva ganarse el salario diario de un magistrado

El señor Miguel fue cuestionado sobre qué tan complicado es que se pueda ganar el sueldo de un juez o magistrado, tomando en cuenta las declaraciones del miembro del Poder Judicial. A pesar de que es consciente de que ha tenido trabajos con presupuestos que ascienden a más de mil pesos, remarca que no significa que todos los días se le presenten, al tiempo que tampoco se lleva una hora en concluirlos, como el magistrado cree.

“Yo creo que en tres días sí podemos, y eso eso una vez al mes podría ser que salga un trabajo que me deje 5 mil, no es, como le repito, algo seguro o que sea constante; puede que de vez en cuando caiga un trabajito así, pero no, es absurdo”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el empleo informal en México sigue siendo una parte significativa del mercado laboral. En 2024, se espera que estas cifras continúen reflejando una gran proporción de la fuerza laboral ocupada en actividades sin acceso a prestaciones laborales formales, seguridad social o contratos formales.

El pasado 2 de diciembre el INEGI informó que, durante el trimestre abril-junio de 2024, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61 millones de personas, es decir, 737 mil más que en el segundo trimestre de 2023. Esta representó 60.2 % de la población de 15 años y más.

En tanto, durante el segundo trimestre del presente año, las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en:

Oaxaca 80.2 %

Guerrero 77.3 %

Chiapas 74.8 %

Hidalgo 72.9 %

Las tasas más bajas se registraron en: Coahuila de Zaragoza (35.0 %), Nuevo León (35.4 %), Chihuahua (35.6 %) y Baja California (36.5 %).

Fotografía de archivo del 24 de enero de 2022 de vendedoras ambulantes en las calles de Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Dado que la persona consultada por INFOBAE México, es decir, el señor Miguel Gómez Soto pertenece este sector de la población, confirmó que puede llegar a ganar entre 800 a 90 pesos al día sólo cuando se trata de un buen día de trabajo, por lo que de ser el caso, ganar lo que un magistrado en un día, le tomaría de 3 a 4 días por semana con un horario de más de 12 horas y no las 10 horas mencionadas por Marco Polo Rojas.

“Ahora que si agarro un trabajo de suerte, que es un trabajo grande, no sé, en el ramo de la plomería de arreglar una casa, quizás me lleve una semana, y si me los voy a ganar en una semana puede que me gane un poquito más, dependiendo lo que se tenga que hacer, pero es como un aguinaldo, vamos cada año. Entonces así cuesta mucho trabajo”, confirmó al medio.

A favor o en contra de la reforma judicial

A modo de remate, el trabajador consideró que contar con esta reforma sí beneficiaría al pueblo “porque realmente es para darle un poquito más de claridad, a que le pongan más atención al pueblo en el sentido de impartición de justicia, que se acabe la corrupción, que se acabe el nepotismo que tienen, que se acabe en los malos tratos, que se reestructure realmente lo que es justicia, creo yo que ese es el punto y es bueno”.

Una de las principales consignas de quienes se oponen a que avance la reforma, mencionan que es poco común que los ciudadanos conozcan quiénes son los diputados o senadores por los que se votará, por lo que elegir a magistrados o jueces sería más difícil al no saber quiénes serían los posibles candidatos. Al respecto, nuestro entrevistado opina:

“Ahí están los diputados plurinominales... nadie vota por ellos, pero los meten, entonces ¿qué información tenemos de ese tipo de gente que, quizás, ni estudios tienen? Porque inclusive hay muchos presidente municipales que ni estudios tuvieron, pero tienen poder, tienen dinero, tienen a alguien que los apoye. Claro que sí se puede uno comprometer (a conocer a los candidatos), yo en mi caso sí me comprometería”.

Trabajadores marchan a favor de la reforma al Poder Judicial | Crédito: EFE