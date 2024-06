Quién es Carlos Alazraki, periodista que ha sido duramente criticado en redes sociales

Alazraki incluso ha mencionado tener odio por todos los tabasqueños (Foto: lideresmexicanos.com)

Las recientes elecciones a nivel federal han llamado la atención, no solo en el país sino a nivel nacional, pues por primera vez en 200 años, México tendrá a una mujer en el Poder Ejecutivo, lo que convierte a Claudia Sheinbaum Pardo en alguien que hace historia a nivel democrático. Incluso, fue su elección la que le da la oportunidad al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de repetir en el poder, lo que ha dividido opiniones, pues mientras gran parte de la población celebra que haya continuidad, otros simplemente han asegurado que esto afectará a la nación, entre ellos el periodista Carlos Alazraki.

El antes mencionado con frecuencia se pronunció en contra de la hoy virtual ganadora de la contienda; incluso, días antes de efectuarse los comicios, pidió a toda la nación no votar por la ‘Titina’ pues dijo, de hacerlo México se iba a ir “a la chingada”, postura que le valió una gran cantidad de críticas no solo por la forma en la que se expresó de la aspirante, sino porque le recordaron que emitir el voto era libre.

“Vota por Xóchitl y seguro vas a tener medicinas. Vota por Xóchitl y el crimen organizado va recibir justicia y no abrazos. Vota por Xóchitl y garantizas la autonomía del INE y de los tres poderes. Vota por Xóchitl vas a vivir con empleo y vas a vivir feliz. Pero si votas por ‘Titina’ Sheinbaum ya nos llevó la chingada. Dictadura segura como en Cuba y Venezuela. Conste, que te lo dije a tiempo”, declaró.

El periodista aseguró que votar por la candidata de Sigamos Haciendo Historia puede llevar al país a ser como Venezuela. Crédito: X @/catrina_nortena

¿Por qué es tendencia Alazraki hoy?

Durante el más reciente programa de Atypical TE VE, el periodista tuvo como invitados a diversos personajes que están en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por el mandatario federal.

En dicha mesa de debate, criticaron no solo la elección, sino que además aseguraron que se estaba formando la nueva clase social del país al criticar que personas de clase media se encontraban en un restaurante, postura que fue secundada por el comunicador. Sin embargo, además de este tipo de expresiones, el gesto que Alazraki mostró cuando se abordó el tema de los resultados del conteo rápido dado a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo hizo víctima de memes y mensajes a modo de burla.

“Ya vieron lo que lograron con sus burlas a Alazraki y sus colegas? ¿No saben que se pueden infartar?; “Carlos Alazraki acepta que tiene resaca, pero se deslinda de la oposición. ‘Que put...a les pusieron a la coalición’. Como si él no hubiera sido propagandista y aplaudidor de Xóchitl Gálvez”; “¿Alguien de verdad creyó que el odio, el clasismo, el racismo y las leperadas de esta recua de impresentables representantes de quienes apoyan a @XochitlGalvez iban a ganar algo? Alazraki y sus #Wannafifis al basurero de la historia” o “No entiendo por qué alguien no votaría por los candidatos de Ferriz y Alazraki. De verdad no lo entiendo... Tan respetuosos que son”, se lee en redes.

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

A través de las redes sociales el periodista ha sido duramente criticado Crédito: X

¿Quién es Carlos Alazraki?

Carlos Alazraki es un publicista y director de cine mexicano. Nació el 8 de octubre de 1947 en la Ciudad de México y es además el fundador y presidente de Alazraki & Asociados, una de las agencias de publicidad más influyentes en México. Además de su carrera en publicidad, Alazraki ha dirigido varias películas y programas de televisión.

Es conocido por sus campañas publicitarias para importantes empresas y partidos políticos, así como por su participación en debates y análisis sobre temas políticos y sociales en diversos medios de comunicación. También es columnista y ha sido un crítico abierto de diferentes administraciones gubernamentales en México.

A pesar de lo anterior, también ha trascendido por estar envuelto en diversas polémicas a lo largo de su carrera. Una de las más destacadas es su abierta crítica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ha utilizado su plataforma mediática para cuestionar y criticar las políticas del mandatario, lo que le ha generado tanto seguidores como detractores.

Otra polémica notable ocurrió cuando participó en campañas políticas controvertidas, como la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012 por el Partido Acción Nacional (PAN), donde sus estrategias publicitarias recibieron tanto elogios como críticas.

Del mismo modo, en 2020 se vio envuelto en otra controversia al compararse la situación del país con regímenes dictatoriales en varios artículos de opinión, lo que provocó reacciones fuertes tanto de sus seguidores como de sus críticos.

Alazraki también ha sido acusado de utilizar lenguaje ofensivo y despectivo en algunas de sus publicaciones y comentarios, generando discusiones sobre el límite entre la crítica política y el respeto en el debate público.