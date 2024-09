Cosas que no debes hacer cuando te invitan a una boda, según las reglas de etiqueta

No llegues tarde a la ceremonia civil o religiosa ya que un buen invitado contempla sus tiempos con anticipación para llegar puntual.

No obstruyas la visión del camarógrafo cuando se encuentre grabando el primer baile de los novios en la pista, su trabajo es capturar los mejores momentos del evento, permítele crear los recuerdos para los novios.

No uses el color blanco ya que esta es una norma de etiqueta obligatoria, al menos que el código de vestimenta sea distinto.

No te excedas de tragos si no quieres causar algún descontento durante el evento.

No lleves a otras personas que no fueron invitadas, ya que los novios invirtieron bastante tiempo en planear todo su día especial seleccionaron hasta el más mínimo detalle así como las personas que asistirán a la celebración.

No improvisar el discurso de bodas, si eres la persona encargada de hablar ante todos los invitados, procura planear con tiempo lo que dirás porque todas las personas estarán esperando este momento tan memorable. No quieres causar el ridículo si te trabas al hablar o no sabes que decir, es mejor tener un escrito previo del discurso.