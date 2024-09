Fiesta mexicana en Imagen TV 2024: artistas, horario y todo para celebrar el 15 de septiembre

(Jovani Pérez/Infobae)

El próximo 15 de septiembre se llevará a cabo el tradicional grito con motivo del Día de la Independencia de México y este año Imagen Televisión ha preparado una transmisión especial llena de sorpresas y emoción.

Es por ello que a continuación te contamos todo lo que debes saber al respecto, para que no te pierdas absolutamente nada.

¿Quiénes conducirán la transmisión?

La conducción estará a cargo de un grupo de talentosos y carismáticos presentadores que guiarán a la audiencia a través de un evento lleno de música, tradición y alegría.

Mauricio Mancera, Andrea Bazarate, Rafa Serdán y Gaby Ramírez serán los anfitriones que van a amenizar el evento.

FIESTA MEXICANA IMAGEN TV (Archivo/Sale el sol)

¿Quiénes son los artistas?

Según lo señalado por Imagen Televisión, los artistas que estarán durante el programa son los siguientes:

Grupo Firme

Mariana Seoane/Aaron y su grupo Ilusión

El Bronco

Saúl el Jaguar

Pandora

Flans

Pepe Aguilar

Ana Bárbara

A general view shows a crowded Zocalo square during a free concert of Grupo Firme, in downtown Mexico City, Mexico September 25, 2022. Mexico City Government/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

¿A qué hora empezará?

El programa que lleva por nombre Imagen del grito: viva México se transmitirá a través del canal 3.1 el 15 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Si eres más fan de ir a algún lugar a celebrar este día, una opción es ir al Zócalo de la Ciudad de México, pues además del tradicional grito que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador, también hay puestos de comida, bebidas y un ambiente muy festivo.

A man reacts during a free concert of Grupo Firme at the Zocalo square, in downtown Mexico City, Mexico September 25, 2022. Mexico City Government/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

De igual manera, la Banda MS será quien dé el concierto principal en la plancha de la Constitución, por lo que se espera una gran afluencia de personas.

“Por cierto va a venir la banda MVS el 15 de septiembre, cuando lo dije aquí no habíamos hablado con ellos, y les cuento la anécdota que buscaron al director y estaban en Las Vegas y cuando Alejandro les dijo que ‘el presidente les está invitando, nada más no se vayan a pasar y nos vayan a cobrar mucho’, ‘sí sí, sí’, le dijo el gerente del conductor uno de ello. ‘Sí, sí si tengo lleno el teléfono para que vean lo que es la mañanera y que no nos vamos a rayar’, van a cobrar poco y son muchos los integrantes”, anunció AMLO hace algunas semanas.