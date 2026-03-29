Los mejores guantes de látex que Profeco recomienda para la limpieza del hogar

El uso de guantes de látex es fundamental para prevenir irritaciones y daños en la piel por contacto con productos químicos domésticos. Foto: (Profeco)

Con el objetivo de proteger la salud de la piel y fomentar un consumo informado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis de calidad a 11 modelos de guantes de látex disponibles en el mercado para uso doméstico.

Estos productos son ampliamente utilizados en labores de limpieza, ya que ayudan a prevenir irritaciones, alergias o dermatitis provocadas por el contacto directo con detergentes, desinfectantes y otros químicos de uso común en el hogar. Por ello, su calidad y características resultan fundamentales para garantizar tanto la protección como la comodidad del usuario.

De acuerdo con el estudio, elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, existen diferentes tipos de guantes de látex diseñados según la actividad a realizar. Algunos modelos cuentan con recubrimiento interno afelpado que absorbe la humedad, otros incluyen forro para brindar mayor protección, mientras que también hay opciones sin recubrimiento o con superficies antiderrapantes que mejoran el agarre durante su uso.

La Procuraduría Federal del Consumidor analizó 11 modelos de guantes de látex para evaluar su calidad y desempeño en la limpieza del hogar. Foto: (iStock)

Uno de los hallazgos relevantes del análisis fue la variación significativa en los precios entre productos con características similares. Por ejemplo, se identificaron guantes de bajo costo, como los de la marca Aurrera con un precio aproximado de 22 pesos, frente a otros como Scrub Daddy, que alcanzan los 100 pesos, sin que necesariamente exista una diferencia proporcional en su desempeño.

En materia de cumplimiento normativo, la Profeco detectó irregularidades en dos modelos respecto a la NOM-050-SCFI-2004, relacionada con la información comercial y el etiquetado. En el caso de los guantes HDX, se observó una leyenda confusa junto al contenido que indica “11 mil”, lo cual podría inducir a error al consumidor. Por su parte, los guantes Scotch Brite presentan la leyenda “Validez: 1 año”, cuando lo correcto es especificar una fecha de caducidad clara.

Asimismo, el estudio reveló que algunos modelos no cumplen completamente con las dimensiones de talla que declaran. En particular, los guantes de las marcas HDX, Precíssimo y Vileda resultaron ser más pequeños de lo indicado, situación que, aunque no representa un riesgo grave, puede afectar la comodidad y ajuste para los usuarios.

En cuanto a desempeño, todos los guantes analizados superaron las pruebas de hermeticidad, ya que ninguno presentó fugas, y resistieron el contacto con seis sustancias químicas utilizadas comúnmente en la limpieza del hogar. No obstante, ningún modelo obtuvo la calificación de “Excelente” al considerar el conjunto de pruebas aplicadas.

El estudio reveló que existen productos con calidad similar pero con diferencias significativas en precio. Foto: (iStock)

Las evaluaciones incluyeron aspectos como información comercial, calidad de acabados, verificación de talla, espesor y longitud, así como pruebas de resistencia química, alargamiento a la ruptura y resistencia a la tensión.

Finalmente, la Profeco emitió una serie de recomendaciones para los consumidores. Entre ellas, destaca la importancia de adquirir estos productos en establecimientos formales, verificar que el empaque esté sellado, revisar cuidadosamente las características del producto y elegir la talla adecuada.

También aconseja evitar el uso de guantes dañados o rotos, no utilizarlos al manipular solventes —ya que estos pueden degradar el material— y lavarlos después de cada uso para prolongar su vida útil.

Con este tipo de estudios, la Profeco busca brindar herramientas a los consumidores para tomar decisiones informadas y proteger su salud en actividades cotidianas como la limpieza del hogar.