Asegura Jorge Carbajal que Adrián Marcelo tiene que pagar 200 mil dólares si no se disculpa en la gala del domingo

Adrián Marcelo deberá pedir disculpas públicas (ViX)

Durante su más reciente programa, el periodista Jorge Carbajal reveló que la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México generó pláticas entre los abogados de Televisa, Endemol y el regiomontano, quienes determinaron que el youtuber debe presentarse a la Gala de Eliminación y pedir disculpas públicas.

De lo contario, tendrá que pagar 200 mil dólares, lo que equivale al premio del ganador de la segunda temporada del reality show. La decisión se determinó después de una larga conversación, quienes revisaron punto por punto los detalles del contrato, así lo dio a conocer el periodista en su programa de YouTube.

“Estuvieron hablando entre abogados de Endemol, Televisa Univision y Adrián Marcelo, entre más hablaron y discutieron con contrato en mano para ver que sí y que no. Resultó que no hay manera de que Adrián Marcelo diga: ‘hasta aquí los dejo, yo me voy, me lavo las manos y no quiero volver a saber de ustedes’,” comentó el periodista.

Y detalló: “Según el contrato tiene que cumplir y deberá presentarse este domingo en la ‘Gala’. Televisa le dijo a los abogados: ‘tiene que venir el domingo, presentarse, cuidar lo que dice, y ofrecer una disculpa pública a todo México y todas las personas que se hayan sentido ofendidas, y principalmente a las mujeres’.”

En ese mismo espacio, Jorge detalló que las disculpas que Adrián Marcelo ofrezca deberán estar dirigidas principalmente a la mujer, lo que podría significar que no se presente en la ‘Gala de Nominación’, sin embargo, habrá que esperar la siguiente reacción del regiomontano.

Hasta el momento, se sabe que se encuentra en Monterrey, pues su amigo más cercano compartió una foto de su reencuentro, la única aparición pública que ha hecho desde que abandonó La Casa de los Famosos, la madrugada del miércoles 4 de septiembre.

**Información en desarrollo