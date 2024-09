La verdad sobre el supuesto video de la salida de Adrián Marcelo

(Youtube/@adrianm10)

Adrián Marcelo estaba preparándose un sándwich cuando La Jefa lo llamó al confesionario y no volvió a salir, minutos después se anunció que había abandonado La Casa de los Famosos México, desde entonces no ha reaparecido en medios o redes sociales.

Es por esto que la gente sintió mucha curiosidad por ver el momento preciso en que estaba abandonando el reality. Hacia la tarde se viralizó una grabación donde Adrián Marcelo estaba caminando en un backstage en compañía de staff de iluminación y sonido.

La ropa que llevaba puesta era similar a lo que vestía la última vez en que se le vio dentro de La Casa, por lo que muchas personas asumieron que eran los instantes en que salía del show, la realidad es que ese video corresponde a la última presentación que tuvo antes de entrar al reality.

Esa grabación pertenece al video Me llevé la SORPRESA de mi vida en el último show antes de ser más FAMOSO, donde su equipo de trabajo y su familia se organizaron para recopilar sus momentos más especiales y mostrárselos antes de que fuera al reality. Esa publicación se realizó el 21 de julio.

El youtuber estaba caminando en un backstage Crédito: (YouTube/@adrianm10)

Lo cierto es que la ropa que lleva puesta, es decir, la polo beige y el pantalón, son muy similares al último atuendo que se puso en La Casa de los Famosos; sin embargo, no corresponde a su salida de LCDLF.

La salida de Adrián Marcelo fue muy sorpresiva, lo último que le dijo a Agustín y a Sian era que “no iba a echar por la borda siete semanas sólo por una calumnia”, incluso se estaba preguntando si podía pasar al confesionario.

Todos los habitantes fueron divididos en grupos llamados a dicho lugar entre las 00:00 y la 1:00, Adrián Marcelo dio a entender que le habían dado una gomita —presuntamente con THC— y luego se acostó en su cama. Cuando se levantó a comer, Briggitte le dio las arepas que preparó y él se hizo un sándwich.

Antes de estas breves apariciones, Adrián Marcelo se acercó al cuarto azul, este lugar está diseñado para fumar y no es enfocado por las cámaras, pero en esta ocasión, los espectadores de Vix lograron ver cómo abría la puerta del sitio y se metía ahí.

Este espacio de la casa no se muestra en cámaras y sirve para fumar Crédito: (Vix)

Hubo quienes intentaron hacer pasar esta grabación como un video filtrado, lo cierto es que todo ocurrió antes de que abandonara La Casa por la puerta del confesionario, no salió a través del cuarto azul.

Hasta el momento no ha habido ningún clip oficial sobre la salida de Adrián Marcelo y tampoco se ha filtrado alguna grabación, pero si hay muchas especulaciones respecto a ello, hay quienes dicen que no se fue por cuenta propia, si no que lo expulsaron.

En La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, La Divaza abandonó el programa por cuenta propia, pero no fue en secreto y mucho menos de madrugada, tuvo oportunidad de hacer su maleta y despedirse de sus compañeros.

En el caso de Adrián Marcelo, La Jefa tuvo que pedirles a los habitantes que recolectaran sus cosas de higiene personal, ropa y otros artículos para devolvérselos, además de que no hubo despedida. Otro aspecto que llama la atención es que la salida ocurrió hacia las 2:20 de la madrugada, una hora después de que los primeros tres patrocinadores se retiraran de La Casa.

Adrián Marcelo ya no está en 'La Casa de los Famosos'. (VIX)

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer sobre los videos supuestamente filtrados: “Al chile yo también me confundí y pensé que era real”, “Y pensar que el P...ndejo se estaba preparando un Sándwich cuando lo llamaron para sacarlo”, “Ya sabemos que no es el vídeo original, pero el chiste es reírnos de él otra vez”, “Esta es la entrada a camerino de su último show antes de entrar a la Casa”, “Mams parece que va entrando a la prisión”, “Parece que va al psiquiátrico jaja” y “Adiós, te irá mejor en la fiscalía general de justicia”.