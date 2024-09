‘La Mole’ se burla de Televisa tras perder patrocinadores por culpa de Adrián Marcelo: “Está cabrón”

Adrián Marcelo regresó a Monterrey tras salir del reality. (IG: @adrianmarcelo10 // Vix)

24 horas después de que Adrián Marcelo abandonó ‘La Casa de los Famosos México 2024′, Iván Fematt Rodríguez, mejor conocido en redes sociales como ‘La Mole’, reapareció en sus redes sociales para lanzar un ácido comentario en contra de la producción por la pérdida masiva de patrocinadores.

“No sacó a nadie del Team Mar, pero sacó como a 4 marcas… ta cabrón”, tuiteó.

La publicación del comediante desató controversia entre los usuarios de la plataforma que siguen el programa; algunos concordaron con el influencer y resaltaron los supuestos logros que tuvo Adrián Marcelo durante las seis semanas que permaneció en competencia, mientras que otros tacharon a los amigos de ‘ardidos’.

- “Pues sí, mi rey. Él mismo lo dijo, entró para mejorar su imagen y terminó peor.”

- “A Televisa no le gusta tu post.”

- “Mi Mole. Sacó a Shanik y a Paola. Igual se trajo al cuarto a Potro y Sian. El primer mes nada más.”

- “Les Hizo un cagadero.”

- “Ahora dilo sin llorar.”

‘La Mole’ publicó este comentarios burlesco después de que varias marcas que patrocinaban el reality show de Televisa decidieron abandonar el proyecto debido a la polémica que ocasionó Adrián Marcelo por sus constantes enfrentamientos con Gala Montes.

Lista de marcas que abandonaron ‘La Casa de los Famosos México’

Rexona

Holanda

Unilever

Sabritas México

Eternal Secret

Price Shoes

Coca-Cola

Vips

Mercado Libre

Luego de que Karime Pindter confirmó la salida de algunas marcas, en X han surgido especulaciones en torno un apremio por parte de la producción de LCDLFM.

Todas las empresas difundieron comunicados de prensa en donde dieron a conocer cuáles fueron los motivos por los cuales decidieron salir del programa pese a los índices de rating que ha alcanzado durante las seis semanas que lleva al aire. En general, explicaron que sus valores no coinciden con los expuestos por el proyecto.

“Adrián Marcelo salió por la puerta de atrás”

Las cámaras de LCDLFM no captaron el momento exacto en que el youtuber regiomontano abandonó las instalaciones, no obstante, varios especulan que no lo hizo por la puerta de acceso general. De hecho, Andrea Legarreta habló al respecto en un encuentro con medios afuera de Televisa.

“Hoy ganan los chicos que están adentro, el público, sin duda ganan las mujeres, las familias, gana este público que qué bueno que se están manifestando. Hay programas que les han ido muy bien y en ningún momento ha habido estas acciones (...) Entiendo que es un experimento, que tienes que ver las dificultades que tienen, que tiene que haber diferencias, pero esto ya se les salió de las manos y qué bueno que se tomaron cartas en el asunto”.

Uno periodista preguntó si Marcelo salió “por la puerta de atrás” y ella respondió: “Absoluto, como tenía que ser”.