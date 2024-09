Por qué se fue Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México 2

Adrián Marcelo salió de La Casa de Los Famosos este miércoles 4 de septiembre. (Anayeli Tapia/Infobae)

En la noche del 3 de septiembre, el reality show “La Casa de los Famosos México 2″ se vio envuelto en un torbellino de controversia y tensión que culminó con la salida abrupta del influencer Adrián Marcelo, anunciada sorpresivamente la madrugada del miércoles.

En la gala del 3 de septiembre la conductora Odalys Ramírez presentó un video que capturaba un criticado comentario realizado por el influencer Adrián Marcelo en la gala de eliminación luego de ser salvado por el público.

En el clip, el youtuber había dicho: “Una mujer menos a quien maltratar”, mientras Gomita y Karime Pindter esperaban conocer quién era la eliminada. Este hecho causó gran indignación en redes sociales una vez más.

Odalys Ramírez, visiblemente incómoda, cuestionó a Adrián Marcelo sobre sus comentarios machistas. El youtuber intentó justificarse diciendo que era una ironía frente a las acusaciones en su contra sobre haber sido misógino. Explicó que había sido atacado por otros participantes, y que las críticas hacia él eran exageradas.

“Es una bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas, e incluso Gala se atrevió a decir para hacerme de todo, para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras cuando podrían también revisar que en ningún momento mi actitud, mis comportamientos han sido para violentar mujeres”, argumentó.

Odalys Ramírez cuestionó al youtuber Adrián Marcelo frente a sus compañeros del reality. (X/@LaCasaFamososMx)

Aseguró que en su estancia ha demostrado que puede entablar lazos afectivos con mujeres: “Entiendo tu duda, Odalys, como mujer, entiendo que tal vez muchas personas la compartan pero basta ver cómo mis compañeros se ríen, entienden mi humor que es pesado y la producción también lo entiende, por eso me invitó a formar parte de este reality”, indicó.

Los participantes comenzaron a mostrar signos de estrés y malestar, y las emociones se desbordaron. Gala Montes se unió al debate y calificó a Adrián Marcelo de “feminicida en potencia” y lo acusó de ser un “misógino y machista”.

La situación se volvió aún más explosiva cuando éste, en un intento de desacreditar a Montes, sugirió que ella era una “mujer inestable” y que se medicaba con frecuencia.

“Sigue haciéndolo, sigue violentándome. Hablando cosas de mi enfermedad (...) Sigue metiéndose con esos temas. Es una persona misógina y no debería estar aquí Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces. Y así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera porque hay todo un movimiento que me defiende y estás más seguro aquí que allá afuera”, contestó Gala.

“Si tienes huevos, salte de esta casa, no los tienes”, a lo que Adrián Marcelo contestó que ya había solicitado su salida el domingo pasado, pero la producción no lo había dejado. Ante ello, Gala le dijo que volviera a pedir su salida.

Gala Montes encara nuevamente a Adrián Marcelo por comentarios misóginos. (X/@luis_gj)

“Lo que dices me lastima, haces daño a la gente. Eres pasivo-agresivo. (...) Ya te lo está exhibiendo la misma producción. Dices eso cuando se mueren 10 mujeres por feminicidios, no dices eso, se necesita tantito cerebro”, le respondió la actriz, quien luego de ello se retiró al cuarto mar y se le vio llorando.

Karime Pindter fue a consolar a su compañera y se disculpó con ella por no tener la valentía de decir algo frente a Adrián Marcelo para defenderla.

La situación se volvió tan caótica que la producción decidió suspender la gala antes de lo previsto. La Jefa del programa anunció que los participantes podían “retomar sus actividades”, terminando la gala en medio de un ambiente cargado de confusión y malestar.

Después de ello, ya no se le vio a Adrián Marcelo en las cámaras de Vix. Fue al filo de las tres de la mañana del 4 de septiembre que todos los habitantes fueron llamados a la sala para comunicarles que el regiomontano ya había abandonado el reality show.

“Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él”, declaró La Jefa. Por lo que pidió que quiénes quisieran podían recoger las cosas de sus compañeros para llevarlas al almacén, ya que no empacó.

Ante la noticia los competidores permanecieron en silencio un minuto y después se fueron a sus respectivas habitaciones.

La Jefa anunció así que Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar LCDLFM2. (X/@LaCasaFamososMx)

¿Qué dijo el equipo tierra?

Sian Chiong y Ricardo Peralta se retiraron a su habitación para reflexionar sobre lo ocurrido. Sian Chiong inició la conversación expresando su opinión sobre el comportamiento de Adrián Marcelo

Sian aludió al comentario hecho en la gala de eliminación y admitió que no lo manifestó en el momento porque no consideraba que la situación fuera tan grave o significativa. Sin embargo, reconoció que inconscientemente sabía que el comentario no había sido correcto y que su reacción en el momento, alejándose, fue un signo de desaprobación.

En su conversación, tanto Sian como Ricardo aceptaron que habían jugado del lado equivocado. Peralta expresó que los comentarios del youtuber contradecían sus propios ideales, pero decidió no alzar la voz en contra. Esta reflexión reveló una división interna y una toma de conciencia sobre el impacto de sus elecciones en el juego.

Sian Chiong cerró la plática lamentando particularmente haber reído al final del comentario de Adrián Marcelo, expresando su pesar por no haber tomado una postura más firme. “Lo único que me duele es haber soltado esa risita al final del chiste,” dijo.

¿Qué dijo el cuarto mar?

Karime Pindter fue una de las primeras en reaccionar. Con una mezcla de sinceridad y respeto, expresó: “De todo corazón que Dios lo bendiga, que encuentre paz y vea a su familia. Y también fue una decisión sabia, madura.” Con estas palabras, Karime no solo deseó lo mejor para Marcelo, sino que también reconoció la valentía de su decisión de salir del programa.

Arath de la Torre también se dirigió a la situación, ofreciendo una perspectiva más directa sobre el contexto de la salida de Marcelo. Arath comentó: “En la tarde diciendo que no tenemos patrocinadores porque ya no es (un juego) familiar... Dios lo bendiga, brother. No es cosa de ustedes, así de sencillo”.