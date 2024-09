Alicia Villarreal confirma divorcio con Cruz Martínez tras 21 años y dos hijos

La pareja se mantuvo unida desde 2003; tienen dos hijos frutos del matrimonio (Foto: IG)

Alicia Villarreal ha decidido ponerle punto final a su matrimonio. Esta noticia llega en un momento especial para la cantante, quien se encuentra en plenos preparativos para un concierto en el Auditorio Nacional programado para el 25 de marzo.

“La güerita consentida” confirmó públicamente que está en proceso de divorcio de Cruz Martínez, en el contexto de rumores sobre una presunta infidelidad de él.

La cantante, conocida por éxitos como Te aprovechas y El príncipe, se presentó ante los medios y manifestó que se siente fuerte y preparada para seguir adelante con su vida, después de un matrimonio de más de 20 años.

“Me siento bien, estoy bien, estoy avanzando con las cosas que tengo que hacer”, dijo en la conferencia de prensa, añadiendo que el divorcio es un proceso en el que actualmente se encuentra inmersa. Villarreal apuntó que los matrimonios atraviesan muchos altibajos y que la decisión de divorciarse refleja su intención de bienestar familiar.

El esposo de la cantante fue captado con una misteriosa mujer en un centro nocturno Instagram: La Mesa Caliente

“Yo creo que a través de tantos años, en los matrimonios siempre hay muchos altibajos y lo que sí les quiero decir es que el divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento me encuentro en él”, dijo la ex vocalista del recordado grupo Límite.

Hace algunas semanas, el nombre de Alicia Villarreal se volvió tendencia en redes sociales debido a una fotografía filtrada que mostraba a Cruz Martínez junto a una mujer en un club nocturno en Monterrey mientras Alicia se encontraba de promoción en CDMX.

En ese momento, la cantante expresó que tomaría un periodo para reflexionar sobre su futuro y el de su matrimonio. Sin embargo, en su reciente aparición pública, dejó claro que la relación ha llegado a su fin.

El escenario: un refugio para Alicia VIllarreal enmedio de su divorcio

Tomar la decisión de divorciarse no fue fácil para la cantante de 53 años, pero subrayó que la tomó considerando el bienestar de su familia.

“Tengo una familia, tengo unos hijos, y como mujer responsable, como artista a veces es difícil sobrellevar toda esta historia, pero el público me conoce desde siempre y por ellos soy esta mujer que soy ahora”

A pesar del difícil momento personal, Alicia Villarreal no se ha detenido. Anunció que regresará a los escenarios con un concierto especial en el Auditorio Nacional programado para marzo de 2025.

Este evento, según sus palabras, es necesario para seguir adelante. “El público, los shows me hacen la vida más ligera; el nuevo disco, mostrárselo a toda la gente. Es la primera vez que me produzco yo sola y es algo que me ayuda a continuar”, declaró.

Además, la artista ve en este concierto y en su nuevo disco una oportunidad no sólo de volver a la música, sino también de demostrarle a su familia, y especialmente a su hija Melenie Carmona, la fortaleza de la mujer que es.

Alicia había dicho que se tomaría un tiempo para analizar el futuro de su relación con Cruz, pero este 3 de septiembre confirmó el divorcio (Foto: IG @lavillarrealmx @mtzcruz)

“Es importante mostrarle a mis hijos, a mi hija, que puedo y me siento bien. Estoy avanzando con las cosas que tengo que hacer, el público nos ha apoyado y pues aquí estamos”. Cabe destacar que Alicia tiene dos hijos fruto del amor entre ella y Cruz Martínez, quienes tienen 17 y 19 años.

El próximo concierto de Alicia promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores, con la inclusión de varias sorpresas, como la participación de mariachis, momentos acústicos y la presencia de varios invitados especiales. De esta manera, Alicia busca así reconectar con su público y utilizar la música como una plataforma para superar este difícil momento personal.