Ciro Gómez Leyva ‘pinta su raya’ con AMLO: “A un amigo no se le dispara a la cabeza para matarlo”

Foto:Cuartoscuro

El periodista Ciro Gómez Leyva respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se refiriera a él en la conferencia matutina La Mañanera, y en donde llamó amigo al periodista, comentario que considera dijo con ironía el mandatario.

Gómez Leyva reviró al sustantivo que utilizó el presidente López Obrador y lanzó una serie de interrogantes sobre la percepción que tiene de la amistad para referirse a él como amigo, ya que durante el su administración no le faltó al respecto como lo hizo el mandatario federal “sin parar durante seis años”.

“Supongo que dijo con ironía, eso de mi amigo Ciro porque ¿pues a un amigo se le insulta como me he insultado usted durante seis años? Yo nunca lo he insultado a usted nunca, nunca, nunca. He señalado algunas contradicciones puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los de Dinamarca, pero yo nunca lo insulte usted me insultó sin parar durante seis años”, dijo Ciro Gómez Leyva en su programa Por la Mañana en Radio Fórmula.

Caso Ciro Gómez Leyva. Foto: Gobierno de la CDMX

En este sentido el periodista acusó que fue perseguido por las autoridades federales mediante las dependencias fiscales. Además recordó sobre el atentado del que fue blanco, la noche del 15 de diciembre de 2022, caso que no ha sido esclarecido, pero la Fiscalía General de la República ya ha tenido avances en la investigación.

“A un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio fiscalmente, usted sabe que eso ocurrió (...) se la dejo como pregunta ¿A un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? Qué idea tiene usted de la amistad presidente le quedan 27 días nos quedan 27 días de sexenio y aquí estamos haciendo lo mismo presidente lo mismo que hacíamos el primero de diciembre de 2018 tratar, tratar, de hacer un buen programa de radio (y) en las noches un buen programa de televisión”, sentenció Ciro Gómez Leyva.