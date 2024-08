Gomita LLORA por Agustín Fernández tras beso con Gala Montes; Adrián Marcelo la consuela: “Regálale unos tenis Gucci”

Gala Montes quiso evitar que Agustín la besara por Gomita. (Vix)

Una vez más, Araceli Ordaz ‘Gomita’ rompió en llanto por un desaire de Agustín Fernández. Y es que el viernes 30 de agosto, el modelo argentino se pasó toda la fiesta temática con nada más ni nada menos que Gala Montes, y no solo bailaron, también se dieron un apasionado beso en medio de la pista.

Aunque la conductora ha asegurado en varias ocasiones que ‘no está enamorada’ de su compañero, en esta ocasión no pudo ocultar sus sentimientos. Incluso, se escondió detrás de la escenografía con temática vikinga que colocó la producción en el patio de la casa para evitar que sus compañeros la vieran llorar.

No obstante, salió de su escondite cuando la producción reprodujo ‘La gata bajo la lluvia’ de Rocío Dúrcal, pues la cantó a todo pulmón: “Mi suerte estaba echada, ya lo sé”.

Gomita y Ricardo Peralta estallaron contra Sian Chiong por besar a Briggitte. (Vix)

Fue en ese momento cuando Adrián Marcelo se acercó a ella para consolarla y le compartió un consejo: “Cómprale unos tenis Gucci”. Cabe recordar que anteriormente el youtuber regiomontano tacho a su compañero de ‘gigoló' y él rechazó el calzado deportivo que Price Shoes le regaló en una fiesta semanal.

“Amigo, yo lo di todo. Ya me cansé de dar, ya no voy a dar dinero, ya me cansé. Cuando tú me dijiste que era un gigoló yo no lo tomé en cuenta. Preséntame a un amigo bien. Yo lloro porque soy bien tonta, porque soy una mujer que da, cocino bien, corto bien el pelo. Él no tiene la culpa, yo tengo la culpa por no darme cuenta que los hombres que me gustan son muy pendej*s”, dijo Gomita.

Tras lo sucedido, Adrián Marcelo prometió presentarle a un amigo cuando termine el reality.

Gomita prometió venganza. (Vix)

Gomita promete venganza

Horas después, Araceli Ordaz regresó a su habitación con Ricardo Peralta y Adrián Marcelo. Ahí, hablaron sobre las actitudes que Agustín Fernández y Sian Chiong tomaron en la fiesta, pues no solo el modelo argentino besó a Gala Montes, el actor cubano hizo lo propio con Briggitte Bozzo.

“Que una perr* así se burle de mí hace que le quiera partir su madr* como no tiene idea. Capaz que la gente que está afuera me salve, pero si no me salva, afuera me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar. Si no tengo corazón con la gente de afuera que es mi familia, y que hablo tanta mierd* porque me han partido el corazón, vaya la put*za que voy a meter con la gente que acá adentro me han hecho sentir de la mierd*”, comentó Gomita.