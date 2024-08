Jack White se suma al cartel del Corona Capital 2024 en el lugar de Queens of the Stone Age REUTERS/Dylan Martinez

Después de que Queens of the Stone Age anunciara su baja del cartel del Corona Capital 2024, se anunció que en su lugar se contará con la participación del cantante Jack White.

Pese a que muchos fanáticos de Queens of the Stone Age se mostraron tristes con la noticia de que no estarían presentes en el festival, salió a la luz el nuevo cartel actualizado en el que la banda ya no aparece, pero en su lugar se puede ver el nombre del intérprete de Taking me back.

El cantante se suma al cartel PS-JACK WHITE_@ADLERGUIDO_

Fue por medio de las redes sociales oficiales del Corona Capital que se compartió la noticia de que el nuevo headliner que formará parte del festival es Jack White, quien se presentará el domingo 17 de noviembre, mismo día en el que también se presentarán Empire of the Sun y Paul McCartney.

Algunos usuarios en redes sociales se alegraron por la noticia de la presentación de White, aunque hubo algunos otros internautas que no estuvieron de acuerdo con la decisión. Algunos de los comentarios que se pueden leer son: “bien bajado ese balón”, “te pedí un reemplazo no que viniera Dios a tocar”, “Está cool que lo hayan agregado pero honestamente no creo que llene el lugar de los Queens” y “contento y conforme, gracias, tío Corona”.

Jack White es el nuevo headliner del festival Créditos: (Instagram/coronacapital)

¿Cuándo y dónde será el Corona Capital 2024?

Uno de los festivales que año con año esperan los fanáticos de la música en México es el Corona Capital, evento al que suelen acudir artistas de renombre y talla internacional, ejemplo de ello es que en la edición de 2022 se presentó My Chemical Romance, Charly XCX, Miley Cyrus, Wallows y The 1975.

La edición de este 2024, el festival tendrá una duración de tres días y será del viernes 15 al domingo 17 de noviembre.

El Corona Capital 2024 se va a llevar a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto ubicado en Río de la Piedad, sin número, Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Entre los artistas que destacan dentro del cartel se encuentran los siguientes:

- Viernes 15 de noviembre: Green Day, Zedd, Toto, Cage the Elephant y Honne.

- Sábado 16 de noviembre: Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Petey y St. Vincent.

- Domingo 17 de noviembre: Jack White, Paul McCartney, Empire of the Sun, Iggy pop y Beck.

Cartel actualizado del Corona Capital 2024 Créditos: (Instagram/coronacapital)

Acerca de Jack White

Jack White, nacido como John Anthony Gillis el 9 de julio de 1975 en Detroit, Michigan, es un músico, cantante, compositor y productor estadounidense. Es conocido principalmente por ser el guitarrista y vocalista de la influyente banda de rock The White Stripes, que formó junto a Meg White en 1997.

La banda alcanzó reconocimiento mundial con álbums como White Blood Cells (2001) y Elephant (2003), este último incluyendo su sencillo más famoso, Seven Nation Army. Tras la disolución de The White Stripes en 2011, Jack White continuó con una exitosa carrera en solitario y ha lanzado varios álbumes, incluyendo Blunderbuss (2012) y Lazaretto (2014).

Además de su carrera en solitario, White ha sido miembro de otras bandas como The Raconteurs y The Dead Weather. Es también fundador de Third Man Records, un sello discográfico y tienda de discos independientes en Nashville, Tennessee. Su estilo se caracteriza por una mezcla de rock, blues y garage rock, y es conocido por su habilidad en la guitarra y su distintiva voz.