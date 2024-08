¿Cuánto dinero le costó a Karime Pindter tener a Norris, su gato que se hizo viral por ‘LCDLF México 2′?

(Instagram)

Karime Pindter se está perfilando como una de las favoritas para ganar La Casa de los Famosos México 2024 y algo que ha llamado a la largo de la temporada es el amor que ha demostrado por su gato Norris.

Es por eso que a continuación te contamos de qué raza es este famoso animalito, cuánto le costó y cómo fue que llegó a su vida.

Cabe recordar que uno de los momentos dentro del reality de Televisa donde más se habló del felino, fue durante una dinámica en que los participantes debían hacer un dibujo. Ahí, la exintegrante de Acapulco Shore aprovechó para mostrar lo importas que es su mascota para ella.

“He sido muy solitaria y en mi infancia me acompañó mi gato Tito, duró 17 años, me lo dieron a los 8. Me costó mucho dejarlo ir, pasó un rato y me atreví a tener a Norris que ahora llena mi vida de felicidad, es mi mejor compañía, mi chiquito, mi gordito, mi chocolate y para mí los gatos son lo más mágico”, comentó frente a los demás integrantes del programa.

(Instagram)

¿De qué raza es Norris y cuánto costó?

Fue en una antigua entrevista que ha sido retomada en TikTok donde se escucha a la Matrioshka contar un poco sobre más detalles de Norris.

“Amo estar sola, amo vivir sola, amo la vida con mi gato. Se llama Norris, me lo traje de Rusia es British shorthair, moría por esa raza, era mi ilusión. Tuve un gato que fue mi vida, me duró 17 años, se murió, entré en depresión y me esperé unos años”, puntualizó.

La influencer destacó que en un inicio ella compartía la ‘custodia’ del gato con su pareja, pero terminaron y ella se quedó con el gatito. De igual manera confesó cuánto le costó el felino.

“Tenía novio, estaba bastante estable, le dije que lo tuviéramos entre los dos, él puso una lanita, él puso la otra... (fueron) 75 mil pesos. Mi ex puso 25 muy buenos y yo puse lo demás”, dijo y añadió:

“Ahora, Norris, es de mamá soltera, de mamá luchona, a mi mamá le pago para que sea su nana, lo quiere como un nieto. Y yo quiero la mejor vida para él, o sea, es mi hijo, es mi vida entera”.

(Instagram)

Cabe señalar que en redes sociales los usuarios están encantados con el amor que Karime tiene hacia su gato.