“Jaladas de palanca”: Karime explota contra Gomita y Agustín por momento íntimo que humilló a Gala

“Jaladas de palanca”: Karime Pindter explota contra Gomita y Agustín Fernández por momento íntimo que humilló a Gala Montes (Fotos: ViX)

Araceli Ordaz Gomita y Agustín Fernández vivieron uno de los momentos más vergonzosos de la televisión en México en la actualidad: Galilea Montijo ventiló que la payasita y el influencer argentino realizando actos subidos de tono en la Suite del Líder durante la sexta Gala de Nominación en La Casa de los Famosos México 2024.

Pese a que el mejor amigo de Nicola Porcella había manifestado interés sentimental por Gala Montes, la acción de la ex comediante de Sabadazo y el líder de esta sexta semana en La Casa de los Famosos México no solo generó molestia en la actriz de Televisa, sino incluso en la ex integrante de Acapulco Shore que se perfila como una de las favoritas del público para ganar la segunda temporada.

Tras ser mostrado en televisión nacional el pasado miércoles 28 de agosto, Karime Pindter no dudó en arremeter en contra de quien se ha mostrado como su enemiga en el reality show de San Ángel: “Qué tal las jaladas de palanca que le dio la Goma a Agustín”, expresó la conductora de MTV ante Gala Montes, Mario Bezares, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo quienes no dudaron en asegurar que había sido un acto desesperado para llamar la atención por parte de los habitantes del Cuarto Tierra.

¿Qué pasó entre Agustín Fernández y Gomita? Así fue el ‘toqueteo’ que exhibieron a nivel nacional en Televisa

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, y Agustín, miembros del reality La Casa de los Famosos México 2024, generaron gran expectación durante su estancia en la suite del programa. Un video filtrado mostró movimientos sospechosos mientras ambos estaban bajo las sábanas.

Cada semana, el líder de la casa tiene el beneficio de alojarse en una suite equipada con jacuzzi, baño propio y diversos lujos, incluyendo la oportunidad de invitar a otro participante a compartir la habitación. En esta ocasión, Agustín fue el líder y diversos concursantes pasaron tiempo con él en la suite, excepto Briggitte Bozzo y Adrián Marcelo.

En la primera noche de su liderazgo, Agustín estuvo acompañado por Gala Montes, quien comentó en tono jocoso: “Hasta que se te hizo”, revelando así la atracción mutua entre ambos que terminó en besos.

Los integrantes del cuarto Tierra tuvieron sospechosos movimientos de manos Crédito: Cuéntamelo Ya!

Con respecto a Gomita y Agustín, aunque se sabía que ella había sido previamente rechazada por él, el video filtrado sugirió una mayor cercanía entre ambos.

En las imágenes, se vieron movimientos rápidos de una mano a la altura de la pelvis de Gomita, mientras Agustín mostraba una expresión de relajación y ella se cubría el rostro con una mano. Todo esto ocurrió bajo una colcha y duró apenas unos segundos. La transmisión en la plataforma ViX+ no mostró todos los detalles, limitando así la visibilidad del público a solo fragmentos del encuentro.