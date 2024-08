Papá de Gomita la desmiente tras asegurar que es licenciada en Comunicación; la tacha de mitómana: “Se cree sus historias”

Alfredo Ordaz, papá de Gomita, aseguró que su hija siempre quiso ser payasita profesional y él la apoyó en su sueño. (Vix)

Araceli Ordaz, mejor conocida en el medio artístico nacional como Gomita, se viralizó en redes sociales tras arremeter contra Gala Montes en ‘La Casa de los Famosos México 2024′. La conductora aseguró que nunca se pelearía con una persona sin estudios, pues supuestamente la actriz no habría concluido su preparación académica, y reveló que ella cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

“Ella no estudió, me lo dijo Sian. Como quiera tiene super merito que haya llegado sin estudiar. Si lo quieres usar a tu favor, te llegó de Sian, no de mí”, comentó Adrián Marcelo en una reunión nocturna del Team Tierra y Gomita respondió: “Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, cómo me voy a pelear con alguien que no tiene papeles”.

Gala Montes cuenta con un diplomado en Negocios Internacionales, según su hermana. (Vix)

Papá de Gomita la desmiente

Tras el escándalo que se desató en redes sociales por las declaraciones de Gomita, el señor Alfredo Ordaz concedió una entrevista para Multimedios, donde contó cómo sus hijos incursionaron en el medio medio artístico como payasos y aseguró que su hija decidió abandonar sus estudios académicos debido al bullying que sufrió por ser payasita y se enfocó a construir una carrera de manera profesional.

Fue en esa conversación donde el señor Ordaz desmintió a Gomita, pues aseguró que no estudió una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la tachó de mitómana (personas que mienten de manera compulsiva).

“(Ninguno de mis hijos quiso estudiar). Ahora, hay que ser honestos, Araceli no sé de dónde saca sus ideas de que ella es licenciada en Comunicación, perdón, con problemas acabó la secundaria porque no aguantó el bullying de la escuela; la metí a una secundaría privada”, dijo.

Alfredo Ordaz asegura que su hija no estudió Ciencias de la Comunicación. YouTube: Multimedios

Incluso, desmintió que Gomita tenga ancestros coreanos: “Luego le dicen que por qué tiene los ojos rasgados... ya dijo que porque es descendiente de coreanos (entonces es mitómana), ella se cree sus propias historias”.

Gomita comparte suite con Agustín Fernández en LCDLFM

La exconductora de ‘Sabadazo’ durmió con el modelo argentino el martes 27 de agosto tras ganar este privilegio en un juego de azar. Contrario a lo que sucedió con Gala Montes, el actual líder de ‘La Casa de los Famosos México’ mantuvo su distancia de su compañera, por lo que durmieron plácidamente.

Gala y Agustín se besaron. (Vix)

Los siguientes habitantes en compartir la suite del líder con Agustín Fernández son:

Miércoles: Mario Bezares

Jueves: Sian Chiong

Viernes: Arath de la Torre

Sábado: Karime Pindter

Domingo: Ricardo Peralta