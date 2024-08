Enrique Guzmán dudó de su parentesco con su nieto, revela Luis Enrique Guzmán: “Desde que lo vio me dijo ‘no es tu hijo’”

Luis Enrique Guzmán rompió el silencio sobre el juicio de paternidad que enfrenta. (@luisenriquegp)

Luis Enrique Guzmán ha decidido romper el silencio respecto al conflicto legal que enfrenta por la paternidad de Apolo, hijo de Mayela Laguna. En una reciente entrevista con TVNotas, el hijo de la famosa actriz Silvia Pinal reveló que su propio padre, Enrique Guzmán, sospechó desde el nacimiento del niño no era su nieto biológico.

“Mi papá, desde que lo vio en el cunero, me dijo: ‘ese niño no es tu hijo’”, confesó Luis Enrique. Estas palabras, que inicialmente causaron incredulidad en el productor musical, ahora resuenan con fuerza, ya que una prueba de ADN confirmó que no existe ninguna relación biológica entre él y el pequeño. “Se me rompió el corazón”, compartió, al hablar de los resultados que, aunque esperados, lo afectaron profundamente.

Una relación que comenzó en 2012

Luis Enrique Guzmán relató que conoció a Mayela Laguna en 2012. Según explicó, ella sabía que él tenía el deseo de ser padre, lo que habría desencadenado los acontecimientos posteriores. “Sabía que yo tenía ganas de tener un bebé. Un día estábamos discutiendo de que yo tenía que pagar esto y aquello y me dijo: ‘haz lo que quieras, al fin que no es tu hijo’”, recordó. Este comentario sembró dudas en él, lo que lo llevó a buscar respuestas a través de pruebas de ADN.

Mayela Laguna demandó a Luis Enrique Guzmán a finales de 2023. (Instagram @luisenriquegp/@mayela_laguna)

Fue entonces cuando decidió someterse a una prueba en un laboratorio canadiense, cuyos resultados arrojaron una probabilidad del 0% de que fuera el padre biológico del menor. “Conforme crecía, había datos que ni eran de genética, como sus facciones. Tengo fotos de cuando yo era pequeño y no tenemos ninguna similitud”, afirmó el cantante, agregando que su padre había tenido razón desde el principio.

Luis Enrique también denunció que la relación con Mayela Laguna estuvo marcada por lo que él considera una manipulación con fines económicos. “Mayela llegó a mi familia con interés monetario. Cuando vio que no le iba a funcionar, se dedicó a decir mentiras de mí”, explicó. Además, aseguró que Laguna lo amenazaba con llevarlo a la cárcel si no pagaba la manutención del niño, a pesar de la prueba que demostraba que no era su hijo.

Sin embargo, Luis Enrique no se arrepiente de haber criado a Apolo durante los primeros años de su vida. “Desde que nació el pequeño fui padre y madre para él. No me importó limpiarle los pañales los más de tres años que estuvimos juntos”, relató con emoción. Aunque ya no tiene ninguna obligación legal con el niño, expresó su deseo de mantener contacto con él en el futuro: “Espero que cuando esto termine pueda tener contacto con el niño. Quisiera ser una buena influencia en su vida”.

De acuerdo con Luis Enrique Guzmán, los resultados de las pruebas realizadas en el Instituto de Ciencias Forenses serían dados a conocer la primera semana de septiembre.

De acuerdo con Luis Enrique Guzmán, su padre, Enrique Guzmán, creía que el pequeño no era su nieto. (@luisenriquegp)