“Se me partió el corazón”; Luis Enrique Guzmán habla de cómo va el juicio de paternidad y si contrademandará a Mayela Laguna

Luis Enrique Guzmán rompió el silencio sobre el juicio de paternidad que enfrenta con su ex, Mayela Laguna. (@luisenriquegp)

Luis Enrique Guzmán, hijo de la icónica actriz Silvia Pinal, ha hablado por primera vez sobre el complejo juicio de paternidad en el que está inmerso. En una entrevista con TVNotas, el cantante y productor reveló detalles de este proceso, a unos días de someterse a una segunda prueba de ADN.

El conflicto surgió tras la acusación de Mayela Laguna, quien asegura que Guzmán es el padre de su hijo. Sin embargo, tras someterse a una prueba de ADN, Guzmán afirma que no tiene ninguna relación biológica con el menor, una revelación que lo afectó profundamente. “Se me rompió el corazón”, confesó el hijo de Silvia Pinal, al recibir los resultados que confirmaban que no es el padre del niño.

El caso Luis Enrique Guzmán VS Mayela Laguna

Luis Enrique explicó que conoció a Laguna en 2012, y desde entonces, su vida dio un giro inesperado. “Sabía que yo tenía ganas de tener un bebé. Un día estábamos discutiendo de que yo tenía que pagar esto y aquello y me dijo: ‘Haz lo que quieras, al fin que no es tu hijo’”, relató. Ese comentario sembró las dudas en él, llevándolo a buscar respuestas.

Después de realizar varias pruebas de ADN, una de ellas en Canadá, Guzmán recibió la confirmación: “Con 0% probabilidad de que fuera el padre biológico”. A pesar de esta dolorosa revelación, el cantante afirmó haber criado al pequeño como si fuera su propio hijo. “Desde que nació el pequeño fui padre y madre para él. No me importó limpiarle los pañales los más de tres años que estuvimos juntos”, expresó emocionado.

De acuerdo con Luis Enrique Guzmán, su padre, Enrique Guzmán, creía que el pequeño no era su nieto. (@luisenriquegp)

Luis Enrique también compartió que su propio padre, Enrique Guzmán, tuvo sospechas desde el inicio. “Mi papá, desde que lo vio en el cunero, me dijo: ‘Ese niño no es tu hijo’”, aseguró. Incluso, mencionó que públicamente se había rumoreado que Laguna había tenido relaciones con otra persona, lo que levantó aún más sospechas sobre la paternidad del menor.

Además, Guzmán destacó que, conforme el niño crecía, notaba que no compartían ninguna similitud física. El productor musical no solo se enfrentó a la desilusión de no ser el padre del niño, sino también a lo que él describe como una serie de manipulaciones por parte de Laguna. “Mayela llegó a mi familia con interés monetario. Cuando vio que no le iba a funcionar, se dedicó a decir mentiras de mí”, reveló. Además, denunció que Laguna lo amenazaba con llevarlo a la cárcel si no pagaba la manutención del menor.

A pesar de todas las complicaciones, Luis Enrique dejó claro que sigue sintiendo un gran cariño por el niño y espera poder mantener contacto con él en el futuro. “Espero que cuando esto termine pueda tener contacto con el niño. Quisiera ser una buena influencia en su vida”, comentó, añadiendo que siempre estuvo dispuesto a apoyarlo económicamente, sin importar la situación.

El proceso ha dejado profundas cicatrices en Guzmán, quien confesó que ha sido una etapa muy complicada en su vida. Sin embargo, ha encontrado refugio en sus proyectos creativos y en su fe. “Como terapia he retomado mis direcciones creativas, mi música y algunos comerciales”, señaló. Además, comentó que siempre ha creído en Dios y ha puesto su alma en sus manos, confiando en que la justicia prevalecerá.

A pesar de la posibilidad de presentar una demanda contra Laguna, Guzmán afirmó que no desea dejar al niño sin su madre, a pesar de todo lo que ha pasado. “Si no lo hago es porque no quiero dejar a un niño sin su mamá”, concluyó.

Luis Enrique Guzmán al lado de sus hijas Schersa y Giordana Guzmán, su hijo Apolo y su yerno, Justin Engel. Foto: @luisenriquegp