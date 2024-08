“Ya no voten”: Sabine Moussier desata fuerte filtración a horas de la quinta eliminación en La Casa de los Famosos México (Fotos: ViX+)

A horas de que arranque la Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México 2024 y el nombre del quinto habitante eliminado se conozca, la declaración de una de las nominadas de esta semana, la villana de telenovelas más grande de Televisa, Sabine Moussier, lanzó un mensaje dentro del reality show avivando los rumores de qué algo sumamente controversial sucederá este domingo 25 de agosto.

Durante la transmisión del 24/7 de ViX+, la villana de Abismo de Pasión se acercó de forma solitaria a una de las cámaras y emitido unas palabras que han sido tomadas como su ‘despedida’ y anticipación a que ya es de su conocimiento que será la quinta eliminada del reality show.

“Gracias por todo, no se preocupen, ya no tienen que seguir votando. Ya no tienen que seguir votando, ya no se tienen que preocupar por mí, ni por nada. Subir cosas -a redes- sí, para que yo pueda tomarlas y retomarlas allá afuera dignamente después de cómo ustedes lo hayan dejado. Para mí va a ser un honor porque sé que no está saliendo todo bien. Los amo, gracias por todo el esfuerzo que hicieron, los amo y nos vemos… ya falta nada”, expresó Sabine Moussier.

La villana de telenovelas compartió un mensaje que ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality show de Televisa que ya anticipan un fraude o una expulsión no esperada Crédito: Televisa

Rumores y filtraciones de La Casa de los Famosos México: Sian Chiong podría ser expulsado por acoso

En las últimas horas antes de la apertura de votaciones de La Casa de los Famosos México, un video que muestra a Sian Chiong halando del cabello a Briggitte Bozzo ha generado controversia en redes sociales, exacerbando las acusaciones en su contra. El cubano ha sido señalado no solo de agredir a Bozzo, sino también de acosar sexualmente a otras mujeres en el reality show. Esta situación ha abierto la posibilidad de su expulsión, lo que beneficiaría a Sabine Moussier, quien es la actual favorita para ser eliminada.

Rumores y filtraciones de La Casa de los Famosos México: Sian Chiong podría ser expulsado por acoso Foto: La Casa de los Famosos Mx

Rumores y filtraciones de La Casa de los Famosos México: un habitante podría irse por su propia voluntad

El mensaje de la actriz también ha generando especulación sobre una posible salida no esperada y de forma voluntaria de algunos de los habitantes, aunque no se detalla si sería alguno de los nominados o si se trataría de los salvados de la semana.

Rumores y filtraciones de La Casa de los Famosos México: un habitante podría irse por su propia voluntad (@arathdelatorre, X)

Rumores y filtraciones de La Casa de los Famosos México: integrante de Cuarto Mar podría ser eliminado

Los rumores más repudiados por internautas en redes sociales hablan sobre una salida de un integrante de Cuarto Mar, pese a que los sondeos y encuestas apuntas a que Arath de la Torre, Gala Montes y Mario Bezares tiene ventaja amplia sobre Sabine Moussier.

Rumores y filtraciones de La Casa de los Famosos México: integrante de Cuarto Mar podría ser eliminado (Foto: Televisa)