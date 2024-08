Pepillo Origel denunció estar vetado de La casa de los famosos y señaló al responsable: “Qué tristeza”

Juan José Origel ha compartido su interés por participar en las galas de LCDLF (Foto: Archivo)

Pepillo Origel ha señalado en sus redes sociales que está vetado de La casa de los famosos México. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Juan José Origel agradeció irónicamente a un hombre llamado Arturo Espíndola, a quien identificó como el responsable de su exclusión del programa.

“Quiero darle las gracias a esta belleza, porque gracias a él, que no sé quién es, no puedo estar en ‘La casa de los famosos’. Me tiene vetado, qué tristeza”, puso el periodista entre emojis de risa.

En la primera temporada del reality show, participaron panelistas de distintos medios, incluidos famosos de Televisa y rostros del canal Imagen Televisión, como Joanna Vega-Biestro, Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante, quienes compartían sus opiniones sobre el proyecto.

Sin embargo, en la segunda temporada, los panelistas han sido menos prominentes; entre ellos han estado René Franco, el ‘Borrego’ Nava, Cynthia Urías y Montserrat Oliver. Ocasionalmente, han aparecido invitados como Poncho Denigris, Wendy Guevara y Nicola Porcella, aunque en pocas ocasiones.

Origel compartió una foto del presunto asistente de Rosa María Noguerón (Foto: Archivo)

Origel ha sido un crítico visible del programa desde su cuenta de Instagram, donde comenta sobre los vestuarios de los panelistas, los participantes y la conductora Galilea Montijo. Entre sus comentarios más destacados en redes sociales se encuentra: “Ay Dios, ¿es pijama?”, lo cual ha generado respuestas diversas entre sus seguidores.

El pasado conflicto de Origel respecto a los panelistas, que en su momento no pertenecían a Televisa, y sus críticas abiertas, alimentaron el rumor de un posible veto.

Esta sospecha cobró fuerza cuando Chamonic, experta en espectáculos en redes sociales, explicó en un comentario en Instagram que Espíndola es la mano derecha de la productora del programa, Rosa María Noguerón. Dicha información sugiere que alguna opinión o comentario haya influido en la decisión de excluir a Pepillo del show.

“Te cuento que él se llama Arturo y es la mano derecha de la productora de ‘La Casa de los Famosos’, entonces pues por eso no has podido estar ahí porque seguro algo le dijo, le contó”.

Al momento han salido cuatro habitantes de la famosa casa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Gustavo Adolfo Infante, en contraste, minimizó la importancia de la ausencia de Origel en el programa. Comentó en una interpelación a Pepillo: “¿Quieres estar ahí? Pepillo, tú no tienes nada que hacer en ese lugar”, sugiriendo que el veto podría haber sido, de hecho, una especie de favor.

El trasfondo de esta polémica remonta a las críticas de Origel sobre la selección de los panelistas invitados, que él consideraba deberían ser solo de Televisa. En una fotografía de Instagram hace un año, escribió: “Qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso”. Gustavo Adolfo Infante respondió a ese comentario subrayando la falta de periodistas especializados en espectáculos en la empresa.

“Famosos sí, periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formado ninguno”.

Hasta el momento, Origel no ha sido invitado a formar parte del programa, y su crítica en redes sociales parece apuntar a una disputa interna sobre la orientación y gestión de La casa de los famosos México.