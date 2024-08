Gala Montes vs Angélica María: fans de LCDLFM protagonizan discusión sobre quién es la real “novia de México”

Los fans debaten sobre quién es la verdadera "novia de México" Crédito: Cuartoscuro

Algunos de los habitantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México están teniendo una gran racha en redes sociales con respecto a su popularidad. Una de las concursantes más queridas por la audiencia es sin duda Gala Montes.

Tal ha sido el cariño que tiene la audiencia por la actriz que comenzaron a llamar “La novia de México”. Por supuesto, el apodo es bien conocido por pertenecer a una de las estrellas más importantes de México: Angélica María, madre de Angélica Vale y una de las actrices más emblemáticas de la televisión nacional.

Recientemente, Angélica Vale y Angélica María tuvieron una entrevista con El Heraldo, donde hablaron sobre el famoso apodo que ha definido a la actriz desde hace décadas. La protagonista de La Fea Más Bella defendió el título de su madre al decir que se trataba de un apodo que le había dado la gente, no ella.

“Perdónenme, pero no, la novia de México eres tú (su madre), ¿sabes cuál es la diferencia? Que no se lo puso ella, se lo puso un periodista y la gente la empezó a llamar así, la gente la sigue llamando así hasta la fecha. Creo que esa es la gran diferencia de todas las novias de México que puedan existir, que luego se lo ponen ellas. No va a haber otro, perdón, Gala, con todo el cariño del universo no, perdón, ponte otro nombre”.

La respuesta de los fans de Gala Montes

(Facebook Gala Montes)

Tras estas declaraciones, los fans de Gala Montes incendiaron las redes sociales y criticaron a Angélica Vale. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales. Muchos de ellos señalaron el hecho de que la concursante de La Casa de los Famosos México no se puso el apodo, sino que fue la audiencia:

“Ella no se puso la novia de México, ella ni sabe qué show, por algo está aislada en una casa, nosotros aquí afuera le pusimos la novia de México y qué tiene que lo sea, si es una hermosura de persona, tanto dentro por fuera y la queremos mucho. GALA LA NOVIA DE MÉXICO”, “La novia de México es Gala Montes y el novio de México es Nicola. Ya le pasó su tiempo a la señora tan respetable”.

(Foto: Twitter)

“¿Quién le explica a @angelicavale que Gala Montes NUNCA se autonombró la novia de México? Sino que EL PÚBLICO se lo dió, la temporada pasada de #LaCasaDeLosFamososMexico se le dió a @NicolaPorcella. Qué bajo hacer esos comentarios cuando ella está incomunicada y ni sabe qué onda”, “La Vale quería que le heredaran el título. Nimodo bebé, ese título se gana y esta vez el mismo público decidió que la novia de México de esta generación es Gala Montes”.

No obstante, sí hubo algunos comentarios por parte de los fans de Angelica María, quienes defendieron su título, ya presente desde hace más de 50 años: “Ni al caso que no hay nada que resolver, la novia de México es y será siempre Angélica María, como por qué o qué habría de ser otra”.