Quién es Jacobo Wong, el mexicano atrapado en Madeira por los incendios forestales

(YouTube/@JacoboWong)

La isla de Madeira pertenece a Portugal y es considerada un destino paradisiaco; sin embargo, actualemente un incendio forestal ya consumió más del 6% de su superficie, incluso hubo una gran cantidad de vuelos cancelados, entre ellos el de Jacobo Wong, un youtuber mexicano.

El creador de contenido estaba de viaje en dicha isla cerca del continente africano cuando se declaró la emergencia y ya no alcanzó a salir, algunas rutas aéreas ya lograron sacar a un gran porcentaje de turistas, pero él no se encuentra entre los pasajeros.

Jacobo Wong tiene un canal de noticias y suele relatarlas con su particular sello, procurando que sean resumidas y con un toque de humor.

A través de Instagram y de su canal de YouTube, el mexicano relató la difícil situación que se vive en Madeira, la isla en la que creció Cristiano Ronaldo.

El youtuber no alcanzó lugar en los vuelos para salir debido a los incendios Crédito: (Instagram/@jacobowong)

“El día de hoy yo debería de estar trabajando en Monterrey pero se me fue el vuelo y estoy atorado en una isla, no fue porque me hubiera levantado tarde o porque me lo perdí. Estoy en una isla atorado, aquí quieren tanto a Cristiano Ronaldo que el aeropuerto internacional lleva su rostro como logo, tenemos que reportar que la isla completa se está quemando”, dijo. Cabe señalar que el incendio se produjo por la ola de calor en un área natural protegida.

Qué está pasando en la isla de Madeira

El incendio que ha consumido más del 6% de la superficie de la isla de Madeira, en Portugal, mantiene activos dos focos este lunes, como informó la Protección Civil regional, afectando considerablemente la conectividad aérea entre España y la isla lusa. Según los datos proporcionados, más de la mitad de los once vuelos programados para este lunes entre los dos destinos se han realizado, y solo uno fue cancelado, en contraste con la jornada del domingo donde la mayoría de las operaciones fueron suspendidas debido a los fuertes vientos que intensificaron las llamas.

El domingo se cancelaron alrededor de 60 vuelos destinados a Madeira, permitiendo solo algunas salidas hacia Lisboa, Roma, Düsseldorf y Londres, ponen de relieve las graves dificultades que enfrentan los viajeros. La situación se tornó crítica cuando más de 150 efectivos y 40 vehículos fueron desplegados en la isla para combatir el avance del fuego.

Ya se consumió el 6% de la vegetación de la isla /via REUTERS

Para este lunes, se esperaban seis vuelos de llegada a España procedentes de Madeira: dos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tres en el de Gran Canaria y uno en el de Tenerife Sur. Estos datos fueron confirmados por Aena, el gestor aeroportuario español.

El impacto del incendio no solo se ha limitado a cancelar vuelos, sino que ha generado una serie de desafíos logísticos y humanitarios en la isla. La Protección Civil y cuerpos de bomberos se han abocado a la complicada tarea de controlar las llamas que continúan extendiéndose, poniendo en riesgo a habitantes y turistas.

Además de las complicaciones logísticas y los esfuerzos de los equipos de emergencia, la actividad aeroportuaria permanece inestable, y la previsión meteorológica no augura una mejora inmediata en las condiciones climáticas. En este contexto, las autoridades hacen un llamado a la cooperación y paciencia de los pasajeros afectados.