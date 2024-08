Claudia Sheinbaum cierra gira de transición con AMLO revelando por qué quiere dar más apoyos a las mujeres

La presidenta electa prometió que continuará la transformación en los próximos seis años. (Gobierno de México)

Este domingo 18 de agosto es el último día de la gira de transición que desde hace varias semanas emprendieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. El punto de encuentro es la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde ambos morenistas evalúan los resultados del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’.

La presidenta electa aprovechó para reconocer todo lo que AMLO hizo en México a lo largo de estos seis años y presumió que ha sido el mejor mandatario en la historia de nuestro país. “No hay presidente que haya terminado su sexenio con el amor que le tiene el pueblo de México. Las encuestas dicen que está arriba del 80 por ciento de popularidad porque reconocen su trabajo... Gracias presidente por tanto, por tanto para nuestra patria”, dijo.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció que a lo largo de estos tres años hubo trabajo coordinado con el presidente López Obrador y confió en que los tres que le restan de mandato serán los mejores para el estado, pues si a la presidenta le va bien, al pueblo también. “Si a Nuevo León le fue bien con el presidente Andrés Manuel, con la presidenta Claudia nos va a ir mejor, vienen los mejores tres años”, sentenció.

Por su parte, la morenista refrendó su apoyo al político emecista y aprovechó para anunciar que la prioridad en el estado serán el agua, empleo, vivienda e infraestructura, poniendo énfasis en obras indispensables como carreteras y el tren México-Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, “aquí no es un asunto de partidos sino un asunto del bienestar del pueblo de Nuevo León”, agregó.

“Es tiempo de mujeres”

Sheinbaum Pardo recordó que en las elecciones del pasado 2 de junio el pueblo mexicano decidió que continuará la Cuarta Transformación (4T) pero también que será tiempo de mujeres, ya que además de que llegará la primera presidenta en la historia del país, ella no llegará sola, sino acompañada de todas las mujeres mexicanas.

Dijo que seguirán los apoyos a adultos mayores, a estudiantes de preparatoria, a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, a los beneficiarios de Sembrando Vida, programas de Bienestar que pronto quedarán sentados en la Constitución Política de los Estados Unidos. Pero tal como lo hizo en campaña, aumentarán los programas sociales, pues éstos se extenderán a alumnos de educación básica, a adultos mayores con la visita de médicos en sus casas y otro más para las mujeres de 60 a 64 años,

“Me preguntan por qué a las mujeres. Yo digo que, aunque no debería ser así somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas, el hogar, las que a veces cuidamos hasta al marido. ¿Y cuándo se ha reconocido ese trabajo? Pues como va a llegar una mujer presidenta vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas, por sus familias, por su hogar”, sentenció la morenista entre porras y aplausos.

Asimismo, dentro de la consiga “Es tiempo de mujeres”, Claudia Sheinbaum recordó que el día que recibió su constancia de mayoría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ella puso énfasis en que será “‘presidenta con a”, porque lo que no se nombra no existe”.

“Antes nuestras abuelas no podían ir a la escuela o no las dejaban votar, en cambio ahora la transformación también abrió el espacio para las mujeres, por eso digo que no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la Presidencia”, dijo la morenista.