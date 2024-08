El conductor conoció al papá de la influencer en Multimedios, empresa en la que ambos trabajaron (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las tensiones en La Casa de los Famosos México siguen en aumento, pues la rivalidad que existe entre los integrantes del cuarto Mar y Tierra cada vez es más notoria. En varias ocasiones, parte de los participantes han manifestado su descontento con las actitudes de Mario Bezares, mejor conocido como ‘Mayito’.

Recientemente, la influencer Araceli Ordaz compartió con sus compañeros de cuarto la incomodidad que siente cuando el conductor habla de la cercanía que tiene con su papá, Alfredo Ordaz. Aunque para muchos era una relación desconocida, Gomita asegura que más de una vez lo ha llevado a la plática, situación que le molesta.

En una conversación con Ricardo Peralta y Mariana Echeverría, Gomita comentó que siente que Mayito menciona a su padre con la intención de lastimarla, pues sabe que levantó una denuncia por violencia intrafamiliar. “Él sabe que tengo denunciado a mi papá, él sabe que no le hablo y me dice: ‘Soy super amigo de tu papá', y yo: ‘Pues me lo saludas’. Sí me dolió, me puse a llorar con Sabine”, confesó.

De igual forma, aseguró que ella no estaría orgullosa de tener una amistad con una persona que es acusada de maltrato por su propia familia. “Yo no estaría orgullosa de ser mejor amigo de alguien que ya fue denunciado y sentenciado, que sí me golpeó. Qué orgulloso,” comentó.

Debido a que la Gala de Eliminación está cada vez más cerca, la joven de 29 años mencionó que le gustaría posicionarse detrás del conductor y decirle lo que piensa sobre la amistad que tiene con su padre. Por ahora, solo se limitó a enviarle un mensaje a Alfredo Ordaz a través de las cámaras: “Saludos papá y tu mejor amigo también. Yo creo que pronto lo vas a ver,” sentenció.

Así surgió la amistad entre Mario Bezares y Alfredo Ordaz, papá de ‘Gomita’

(Captura de pantalla YouTube/@Multimedios)

Al igual que Sian Chiong y Adrián Marcelo, la creadora de contenido fue parte del programa “Acábatelo” de Mario Bezares en Multimedios. Sin embargo, en comparación con sus compañeros de estrategia en La Casa de los Famosos México, Gomita fue la que más proyección tuvo en la televisión.

Por lo tanto, a raíz del proyecto por el que Gomita se mudó a Monterrey, Mayito y Alfredo Ordaz se conocieron; en ese entonces, la influencer era una adolescente de 19 años que compartía el escenario junto a su hermano ‘Lapizito.’

Cabe resaltar que aunque Araceli confesó que los abusos comenzaron desde su niñez, no fue hasta 2021 cuando se hicieron públicos a través de imágenes y videos que la joven compartió en redes sociales. Desde entonces, la relación entre padre e hija no ha sido retomada.

Qué dice Alfredo Ordaz sobre las acusaciones en su contra

Debido a que la participación de Araceli Ordaz ‘Gomita’ ha sido bastante controversial en el reality de Televisa, los micrófonos de De primera mano cuestionaron a Alfredo Ordaz sobre las demandas que existen en su contra, a lo que respondió: “Estoy tranquilo, el que nada debe, nada teme. Lo único que hice fue enseñarles a trabajar hasta el día en que ellos me sacaron de la casa. Ella es dueña de una casa, trae carros del año, siempre hizo lo que quiso. Jamás los exploté.

De igual forma, mencionó que esperaba que su hija se convirtiera en la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México: “Está jugando, para ella es un juego y qué bueno que está jugando. Ojalá que gane para ver si con los cuatro o cinco millones que gane va a ser más feliz y se compra otra casa.”

(Foto: YouTube/Soy Araceli)