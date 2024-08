¿Grabar a un policía de CDMX es delito? Esto es lo que dice el Código Penal Federal

Esto dice el Código Penal Federal sobre grabar a un policía en la CDMX. (Crédito: @ssccdmx)

Es común ver en las distintas redes sociales videos en los que se pueden ver a policías siendo grabados mientras cumplen sus funciones, algunas ocasiones de manera correcta y otras incumpliendo con su deber, aunque siempre existe la duda respecto a si se puede incurrir en un delito con esto.

Por lo regular, cuando se presenta una situación que involucre a un uniformado deteniendo una persona, o cuando se considera que no está cumpliendo sus funciones de manera adecuada, la primera idea que se viene a la mente es la de sacar el celular para tener pruebas de lo que ocurre.

En distintas ocasiones se ha creído que el grabar a un servidor público puede ser un delito, sin embargo, en el Código Penal Federal no se establece como una falta el grabar a un policía, aunque se debe tener cuidado, ya que esto no aplica en el caso de un ciudadano.

Una persona está facultado para grabar a un policía cuando considere que no cumple con sus funciones, sin embargo, está acción no debe en ningún momento impedir que cumpla con las mismas, siendo una prueba en todo momento, pero no debe interrumpir la labor, sin importar que sea o no correcta, además de que debe ser en forma respetuosa.

Grabar a un policía en la CDMX no es un delito, aunque se debe hacer de manera respetuosa. Crédito: X @zerchzro

Esta misma grabación se podrá presentar ante el Ministerio Público como una prueba, en donde se determinará si el servidor público realizo lo correcto o no, incluso se puede determinar si la persona que tomó el video influyó en la realización de las funciones.

De igual manera, debes saber que no pueden arrebatarte el celular, ya que estaría incumpliendo con sus funciones, al ir en contra de tus propiedades. Si está cumpliendo con su labor de manera adecuada, no hay problema en que sea grabado, incluso cuando la persona decida colocar una denuncia, la misma no procedería, al haber realizado sus funciones correctamente.

¿Un policía me puede grabar?

En el caso contrario, un policía si puede grabarte, solo para utilizar el material en una equivalencia de pruebas, pero si lo publica en redes sociales podría estar cometiendo un delito, al no tener el consentimiento de la persona involucrada.