Cuál es el verdadero grado de estudios de ‘Gomita’, la habitante que intentó humillar a Gala Montes

La influencer aseguró tener una licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Instagram/@gomitaoficial123)

La polémica entre los habitantes de La Casa de los Famosos México sigue en aumento desde la pelea que protagonizaron Adrián Marcelo y Gala Montes. Sin embargo, todo parece indicar que la actriz de telenovelas también tiene una cierta rivalidad con Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’.

En los últimos días, Montes se ha dejado ver notablemente molesta con las actitudes de la creadora de contenido, quien fue expuesta por ‘La Jefa’ y quedó al descubierto la trampa que había hecho en la última prueba del líder. Ante el notable enojo de la villana de Vivir de Amor, Gomita le confesó a sus compañeros del ‘Curato Tierra’ que prefería no pelear con ella, pues su nivel de estudios no se lo permitía.

Como era de esperarse, la declaración se volvió viral rápidamente en redes sociales, por lo que los internautas se encargaron de revivir una entrevista en la que Araceli confiesa hasta donde tuvo la oportunidad de estudiar, y admite que por mucho tiempo engañó a las personalidades del medio diciendo que era licenciada.

(Captura de pantalla/ViX)

Este es el verdadero grado de estudios de Gomita

Fue en 2023 cuando Araceli Ordaz habló sobre temas personales de su vida en una entrevista con Silvia Olmedo; en ese mismo espacio, confesó que por mucho tiempo mintió sobre su nivel de estudios por temor a ser juzgada en sus proyectos.

“Hasta la secundaria, y tuve que decir en medios y redes que había terminado hasta la universidad y obtenido mi maestría en Ciencias de la Comunicación. No me dejaban expresar que solo terminé la secundaria porque eso me ponía en una mala posición. Preferían que trabajara en lugar de continuar mis estudios”, contó con lágrimas en los ojos.

Dicho fragmento comenzó a ser difundido en redes sociales después de que la influencer quiso humillar a la actriz de 24 años. “Yo soy licenciada en ciencias de la comunicación preciosa. ¿Cómo que me pongo a pelear con alguien que no tiene papeles”, dijo la influencer a Sian Chiong y Adrián Marcelo.

Contrario a lo que pudo llegar a pensar Araceli Ordaz al omitir el comentario, su declaración terminó por ser muy mal vista por el público del reality show, quienes desaprobaron completamente que busque menospreciar la carreta de sus compañeros con el objetivo de querer ganar.

Papá de Gomita se pronuncia sobre las actitudes de su hija en La Casa de los Famosos México

Alfredo Ordaz y Gomita, su hija (Foto: YouTube/Soy Araceli)

Alfredo Ordaz, padre de la influencer, fue cuestionado sobre la participación de su hija en el exitoso reality show, a lo que respondió que las críticas negativas que está recibiendo le van a afectar una vez que esté afuera, pero también aseguró que parte del ‘hate’ que surge en redes sociales se lo merece.

“Claro que le va a afectar, ella exactamente, no es una persona que tenga decisiones propias, a ella le perjudica mucho y le afecta mucho lo que dirá la gente. El que le tira hate a Gomita, pues al final de cuentas ella se lo está ganando”, comentó para los micrófonos de Sale el Sol.

Por otra parte, antes de hablar sobre la desaprobación que se está ganando su hija por su participación en La Casa de los Famosos México, Alfredo compartió en el programa De Primera Mano su sentir ante las acusaciones de conducta de abuso y explotación laboral que existe en su contra. “Estoy tranquilo, el que nada debe, nada teme. Lo único que hice fue enseñarles a trabajar hasta el día en que ellos me sacaron de la casa. Ella es dueña de una casa, trae carros del año, siempre hizo lo que quiso. Jamás los exploté”, aseguró.