Acusan a Lady Pays en redes sociales por vender postres con hongos y patas de cucaracha

La tiktoker fue criticada por su pays que carecen de higiene. (Instagram / Lady Pays)

Sandra Lizeth González, mejor conocida en redes sociales como “Lady Pays”, se encuentra en el centro de una gran polémica tras una denuncia hecha por una usuaria de Facebook. La clienta, identificada como Salazar Ade, compartió en su cuenta una serie de fotografías que mostraban uno de los pays vendidos por la tiktoker con lo que parecían ser hongos y patas de cucaracha.

“Pensé que sería la única, pero ya vi que no; se podrá excusar con el sol, pero las patas de las cucarachas no salen por el sol, salen por no tener higiene. $40 pesos por hongos y cucarachas y asoleados (y no salgan con q es envidia jajajajajaja) Lady Paysmx”, escribió Salazar en su publicación.

Las imágenes mostraban manchas verdes en la mermelada de piña, que parecían ser hongos, y lo que aparentaba ser una pata de cucaracha en la mezcla del pay. Aunque la publicación fue eliminada, generó una ola de reacciones entre los usuarios de Facebook, quienes mencionaron que no era la primera vez que se escuchaban quejas sobre la calidad de los productos de “Lady Pays”.

La publicación polémica sobre los pays de la influencer. (Especial)

También hubo quienes se quejaron del aumento de precios, señalando que los pays habían pasado de costar $40 a $50 pesos sin ninguna mejora en la calidad o el sabor.

En respuesta a la controversia, Sandra utilizó su cuenta de TikTok para informar que había sido retirada del lugar donde vendía sus productos en la Avenida Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Explicó que el motivo de la remoción fue la falta de un permiso adecuado por parte del municipio para realizar ventas en esa ubicación específica.

“En diferentes avenidas hay cuatro puntos, y este es uno de ellos (...) nosotros teníamos ese toldo verde que se ve allá en medio de la avenida, pero resulta que no tenemos permiso del municipio de Guadalupe para vender nuestros pays y nos han quitado del lugar”, expresó Sandra en uno de sus videos.

La tiktoker fue removida del lugar donde vendia sus pays. (Instagram / Lady Pays)

Ante esta situación, Sandra decidió trasladar la venta de sus postres a la Gas Express Nieto, justo enfrente de su anterior punto de venta. Esta decisión le permitirá seguir ofreciendo sus postres a sus clientes habituales sin alejarse demasiado de su anterior ubicación.

“Como sea seguimos vendiendo, no crea usted que ya nos rajamos o nos dimos por rendidas, ¡NO! Si no ves el toldo en medio es porque el toldo está donde se encuentra el Gas Express”, aseguró Sandra en su mensaje a través de TikTok.

La situación ha generado un fuerte debate en redes sociales sobre la calidad y la higiene de los productos de “Lady Pays”, y ha puesto en evidencia la necesidad de controles más estrictos en la venta de alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores.