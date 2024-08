“Vas a decir que sí”: Lalo Capetillo le canta a Lucerito Mijares y confiesa que todo le gusta de ella

Lalo Capetillo le canta a Lucerito Mijares y confiesa que todo le gusta de ella (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Nuevas generaciones de hijos de famosos comienzan a ganar terreno entre el cariño del público mexicano, tal cual es el caso de Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, y Lucerito Mijares, única hija de Lucero y Manuel Mijares.

Tras haberse consolidado ambos como unos de los cantantes favoritos de miles de televidentes por su desempeño en el programa Juego de Voces, Televisa, los jóvenes famosos representantes de dichas dinastías ahora estrenan su primer sencillo en conjunto, Vas a decir que sí, una canción que no solo mezcla lo mejor de sus talentos sino que también se perfila para ser una de las canciones con mayor éxito del regional mexicano en este 2024.

Por ello, Infobae México charló con Lalo Capetillo y habló sobre el proceso de creación del sencillo, cómo surgió la idea de dicha dupla musical, qué piensa de Lucerito Mijares, cuáles son sus inspiraciones musicales e incluso con que otro joven famoso le gustaría lanzar alguna canción en el futuro.

El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo charló con Infobae México sobre su nueva canción y la relación que sostiene con la única hija de Lucero y Manuel Mijares (Instagram)

“Capeto, me encanta”: así Lucerito Mijares le dio el ‘sí' a Lalo Capetillo

“En realidad, soy bien sincero, esta canción van como dos años que me la encargaron: ‘Haz una rola así, con característica de que divertida, bailable, para dueto’. Nos abocamos a la tarea de hacerla, nos salió, en media hora ya hecha. La teníamos guardada porque no había nadie con quién yo dijera que era la persona indicada, pensaba que estaba buena pero no hay con quien cantarla, no me sirve”, inició.

“En eso tuve la oportunidad de conocer y trabajar con Lucero y lo único en que puede pensar es que era para ella, ‘Es ella, tiene que ser de ella’. Cuando terminó Juego de Voces, le escribí y le dije que la escuchara con toda la confianza del mundo que nos tenemos y sobre eso vemos que hacemos. Me dijo ‘Capeto, me encanta’, le dije vamos al estudio y ya ahí entre el cotorreo y todo salió muy bien”, agregó el cantante ventilando cómo le dice la joven de cariño.

“Capeto, me encanta”: así Lucerito Mijares le dio el ‘sí' a Lalo Capetillo Foto: Instagram/@eduardocapetillog

Lucerito Mijares y Lalo Capetillo: una amistad más allá de la pantalla

“La amistad que hicimos todos los del equipo de Los Herederos fue de lo más natural, salimos a comer, cotorreábamos, veíamos los programas juntos a veces, lo bonito fue lo natural en como se dieron las cosas”, expresó Eduardo Capetillo Jr. sobre cómo inició su amistad con Lucerito Mijares.

Pero al se cuestiona Lalo Capetillo sobre qué es lo qué más le gusta de Lucerito Mijares, el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo expresó:

“Todo, derrocha carisma, talento, preparación, es responsable, sus papás le han enseñado todo lo que sabe, ellos son dos grandes y eso se nota en ella tanto como persona como artista”.

Lucerito Mijares y Lalo Capetillo: una amistad más allá de la pantalla (Fotos: Instagram)

Joan Sebastian su máxima inspiración y Mia Rubín su candidata ideal para una siguiente colaboración musical: Llao Capetillo

Infobae México le preguntó a Lalo Capetillo cuál es su máxima inspiración para hacer y música, siendo El Rey del Jaripeo la respuesta:

“Haciendo jaripeos como lo hacia Joan Sebastian, es una gran inspiración, mi mayor influencia en la músico, le tengo una admiración profunda como compositor, como interprete, como showman”.

Sin embargo, la llegad de Vas a decir que sí no es la única sorpresa que prepara o desea Lalo Capetillo, pues luego de colaborar con Lucerito Mijares también ve factible que ene un futuro cercano pueda lanzar un sencillo a lado de otra famosa heredera del espectáculo en México: Mia Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

“Me encantaría, todos los Herederos, pero con Mía ella tiene una voz privilegiada, al igual que con Lucero, ellas dos de verdad que wow”, finalizó.