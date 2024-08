Así fue como surgió la rivalidad entre Maru Campos y Javier Corral en el gobierno de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sostenido un largo enfrentamiento con Javier Corral (Foto: Twitter/@MaruCampos_G)

El conflicto entre Maru Campos y Javier Corral Jurado tiene sus raíces en las diferencias políticas y personales en las trincheras del PAN de Chiahuahua, las cuales se intensificaron cuando el entonces gobernador Corral (2016-2021), acusó a la alcaldesa de la capital chihuahuense de corrupción y mal manejo de recursos públicos, que fue interpretado como un intento de impedirle a ella la candidatura al gobierno estatal.

El enfrentamiento se intensificó cuando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, bajo la administración de Corral, presentó cargos contra Campos por presunto desvío de recursos y haber recibido pagos indebidos de parte del exgobernador priista César Duarte, un caso conocido como “nómina secreta”.

Campos negó las acusaciones y afirmó que se trataba de una persecución política para impedirle la candidatura al gobierno de Chihuahua.

El proceso judicial contra Maru Campos fue uno de los puntos más críticos del conflicto, pues a pesar de las acusaciones, pudo inscribirse como candidata del PAN a la gubernatura y ganó las elecciones de 2021, lo que consolidó su posición política en el estado.

El priista Cristopher James Barousse increpó al exgobernador Javier Corral durante un foro anticorrupción; lo llamó "psicópata y torturador". (X/@LillyTellez)

Una vez que Maru Campos tomó las riendas del gobierno estatal, la situación se revirtió y Javier Corral fue acusado de corrupción y mal manejo de recursos públicos.

Corral acusa a Maru Campos de usar a la Fiscalía de Chihuahua

Javier Corral Jurado denunció un intento de detención arbitraria por parte de las autoridades de Chihuahua, esto mientras cenaba la noche de este miércoles en un restaurante en la Ciudad de México.

El exgobernador fue “rescatado” por Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien obstruyó la orden de aprehensión.

A través de sus redes sociales, Javier Corral detalló los acontecimientos y las acusaciones armadas en su contra.

En su declaración, Javier Corral acusó directamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin, de abuso de autoridad y tentativa de privación ilegal de la libertad.

Javier Corral estuvo a punto de ser detenido en la CDMX la noche del miércoles. (X/@CiroGomezL)

Corral explicó que “las autoridades de Chihuahua intentaron detenerlo de forma artera, arbitraria y ‘fuera de todo cauce legal’”. Además, aseguró que no se cumplió con el procedimiento de autorización del convenio de colaboración entre fiscalías estatales.

La rapidez con la que intervinieron las autoridades de la Ciudad de México fue fundamental para proteger a Javier Corral. El exgobernador enfatizó en su mensaje, “reconozco el actuar conforme a Derecho de las autoridades de esta ciudad”, destacando la importancia de la intervención para salvaguardar su integridad física, libertad y derechos.

Corral Jurado no dudó en calificar esta situación como una “persecución política” en su contra. En sus palabras, “no he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad”.

Recalcó que en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia están bajo el control de Maru Campos, quien a su vez se encuentra sometida al control de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. También agradeció los mensajes de solidaridad recibidos y reiteró que informaría más sobre la situación a lo largo del día.

Durante su mandato en Chihuahua, Javier Corral sostuvo que actuó conforme a principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Infobae señaló que Javier Corral enfatizó: “emprendí un combate en contra de la corrupción de la actual gobernadora... Son estos oscuros intereses los que ahora me persiguen”. Acusó a Maru Campos de estar involucrada en políticas criminales y de corrupción, las mismas que enfrentó durante su administración.

Ulises Lara tuvo un papel crucial al intervenir para impedir la detención, una medida que Javier Corral agradeció públicamente. Infobae también destacó cómo Javier Corral denunció a Maru Campos y Luis Abelardo Valenzuela Holguin, argumentando que el intento de detención carecía de base legal y estaba motivado por razones políticas.

Hasta el momento, la gobernadora Maru Campos y el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela Holguin, no han emitido declaraciones formales sobre las acusaciones. La situación sigue evolucionando, y se espera que en las próximas horas ambas partes proporcionen más información y declaraciones oficiales.