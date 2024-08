AMLO pide que la Secretaría de Gobernación no se pronuncie sobre las polémicas de ‘La Casa de los Famosos’: “No nos metan”

El mandatario se pronunció en contra de la censura, pero pidió prudencia ante el contenido que ven las familias mexicanas.(Foto: Infobae México - Jovani Pérez // Captura YouTube)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló por primera vez sobre ‘La Casa de los Famosos México 2024′ durante La Mañanera de este jueves 15 de agosto. El político no profundizó en los ataques que Adrián Marcelo ha lanzado en contra de sus compañeras Gala Montes y Briggitte Bozzo, pero hizo un llamado al buen juicio del público y los dueños de Televisa

“El pueblo de México está muy consciente. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ese es el error que han cometido, el ninguneo al pueblo, el pensar que el pueblo no tiene capacidad para saber qué conviene y qué no conviene. El pueblo de México es muy inteligente, sabio, y sin duda la mayor riqueza de México es la honestidad desde el pueblo”.

“Cualquier familia que empiece a ver que hay un programa de puras vulgaridades, no le importa, no le interesa. Además, cuando hablan de éxito hay que ver cuánto porque somos 130 millones de habitantes (en México), cuántos creen ustedes que ven ese programa... a lo mucho 10″.

El mandatario también aprovechó la ocasión para pedir que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no se pronuncie al respecto, incluso pidió no ser vinculado con el tema. Cabe mencionar que la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) ya condenó los ataques de Adrián Marcelo a través de un comunicado que se difundió en redes sociales.

“Yo ando en otras cosas. No nos meta, que gobernación (SEGOB) no vaya a mandar un memorándum, una nota, ni siquiera de advertencia, nada, nada, nada. No tocarlos, cero censura, nada de censura. No somos iguales y solo denunciarlo, que si se están pasando, pues ya lo escuchó Emilio Azcárraga, a lo mejor no lo sabía; tiene hijas, hijos, no sé si tenga nietos, familiares y además es una gente con principios”, dijo.

“Autolimitarse por cuestiones de decencia, de ética. Emilio Azcárraga, los dueños de Televisa, porque ni modo que estén permitiendo vulgaridades, presiones tóxicas o insultos, eso depende de ellos, que no haya censura”, agregó.

Hasta el momento, ni producción de ‘La Casa de los Famosos México’ ni Emilio Azcárraga se ha pronunciado al respecto. Tampoco han hablado públicamente sobre los señalamientos que pesan en contra de Adrián Marcelo por sus ataques en contra de sus compañeras del reality, comentarios de supuesto humor negro que muchos internautas consideran como apología a la violencia en contra de las mujeres.